 Diskusija dėl užsieniečių įdarbinimo ir teisinio reguliavimo pokyčių

Diskusija dėl užsieniečių įdarbinimo ir teisinio reguliavimo pokyčių

2026-05-29 13:46 kauno.diena.lt inf.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose gegužės 26 dieną vyko apskritojo stalo diskusija, skirta užsieniečių įdarbinimo iššūkiams ir teisinio reguliavimo pokyčiams aptarti. Susitikime dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamento atstovės ir Rūmų vadovybės bei verslo bendruomenės nariai. Danutė Petrauskienė, Vidaus reikalų ministerijos Migracijos politikos grupės patarėja ir Indrė Gasperė, Migracijos departamento direktorė pristatė 2026 m. gegužės 22 d. įsigaliojusius pakeitimus.

<span>Diskusija dėl užsieniečių įdarbinimo ir teisinio reguliavimo pokyčių</span>
Diskusija dėl užsieniečių įdarbinimo ir teisinio reguliavimo pokyčių / Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Su pranešimais galima susipažinti čia: Migracijos departamento pranešimas; VRM pranešimas.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius akcentavo, kad darbo jėgos trūkumas ypač aktualus regionų įmonėms, o užsitęsusios procedūros mažina Lietuvos konkurencingumą pritraukiant darbuotojus iš trečiųjų šalių.

Diskusijos metu daugiausia dėmesio skirta praktinėms problemoms, su kuriomis susiduria įmonės, įdarbindamos trečiųjų šalių piliečius: ilgiems ir sunkiai prognozuojamiems dokumentų nagrinėjimo terminams, MIGRIS sistemos veikimui, kvotų taikymui, LDU pranešimų teikimui, institucijų tarpusavio duomenų apsikeitimui ir administracinei naštai darbdaviams.

Rūmų bendruomenės atstovai iš transporto, mokslo ir mokymo, statybos, maisto gamybos, energetikos, viešbučių bei kitų sektorių kėlė klausimus dėl leidimų gyventi ir dirbti, vizitų rezervavimo, kvotų panaudojimo, studentų darbo laiko ribojimų, pareigybių keitimo įmonės viduje ir kitomis temomis.

Susitikimo tikslas – ne tik įvardyti verslui kylančias problemas, bet ir ieškoti konstruktyvių sprendimų, kurie padėtų užtikrinti skaidrų, teisėtą ir kartu efektyvesnį užsieniečių įdarbinimą. Diskusijoje akcentuota, kad aiškesnės procedūros, geresnė institucijų komunikacija, sklandesnis duomenų apsikeitimas ir prognozuojami sprendimų terminai yra būtinos sąlygos tiek verslo planavimui, tiek regionų ekonominiam gyvybingumui. Vidaus reikalų ministerijos ir Migracijos departamento atstovės pasižymėjo kylančias problemas, išsakytus narių pasiūlymus bei pažadėjo ieškoti sprendimų.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
PPA 2026
uzsienieciu idarbinimas
teisinis reguliavimas
kvotos
Kauno prekybos
pramonės ir amatų rūmai

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anonimas
O kiek pas mus bedarbių...pašalpų gavėjų??? Gal tuos įdarbinkite.
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