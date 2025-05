„Demus Asset Management“ vadovo pareigas pradeda eiti Mindaugas Liaudanskas

„Sveikinu Mindaugą prisijungus prie profesionalios „Demus Asset Management“ komandos ir tikiu, kad ilgametė jo patirtis valdant didžiulės apimties investicijų strategijas bei fondus padės įmonei toliau ambicingai augti ir plėsti veiklos sritis. Siekiame, kad investavimas taptų prieinamas plačiai visuomenės daliai ir nebūtų tik „išrinktųjų“, profesionalių investuotojų sfera ir tai bus viena pagrindinių strateginių įmonės krypčių“, – sakė Mindaugas Vanagas, „Demus Asset Management“ įkūrėjas ir „Vanagas Group“ vadovas.

Mindaugas Liaudanskas jau dvylika metų dirba investicijų valdymo srityje, o pastaruosius dvejus metus vadovavo SBA grupei priklausančiai fondų valdymo įmonei „Capitalica Asset Management“, kurioje dirbo nuo 2016 m.

„Džiaugiuosi galėdamas prisijungti prie ambicingos ir dinamiškos „Demus Asset Management“ komandos. Su gautu pasitikėjimu bei esamomis ambicijomis ir toliau sieksime lyderiauti užtikrinant patraukliausias investicijų grąžas mūsų investuotojams. Ateityje ne tik tęsime pasiteisinusias būsto projektų vystymo kryptis, bet kursime ir naujas investavimo strategijas, orientuotas į privačius investuotojus“, – teigė M. Liaudanskas.

„Demus Asset Management“ yra investicijų valdymo įmonė, daugiausiai dėmesio skirianti būsto NT projektams. Pasinaudodama patirtimi kapitalo rinkų, nekilnojamojo turto ir investicinių fondų srityse, bendrovė suteikia galimybę profesionaliai investuoti į nekilnojamąjį turtą, taip sujungdama institucinį ir privatų investavimą.

„Demus Asset Management“ valdomi fondai yra licencijuoti ir prižiūrimi Lietuvos banko. Įmonė valdo 9 fondus, dviejų veikla jau yra užbaigta. Bendra plėtojamų ir baigtų projektų vertė siekia daugiau nei 450 mln. Eur. Bendrovės fondai valdo šiuo metu „Citus“ Vilniuje plėtojamus projektus „Mūnai by CITUS“, „Kaip Niujorke by CITUS“, Ežero takais by CITUS“ ir „Senamiesčio link by CITUS“, planuojamą „Tyzenhauz by CITUS“ bei projektą „Radio City by CITUS“ Kaune.