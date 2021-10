„Citus“ ekspertai: planuojate naujo būsto interjerą ir apdailą? Dalyvaujate aršiose lenktynėse

Kodėl, – paklausite. Vien sostinėje nuo šių metų pradžios rezervuota apie 6 500 butų ir kotedžų. Jei bent penktadalis jų būsimųjų gyventojų pradėjo įsirenginėti, reiškia 1 300 žmonių konkuruoja dėl interjero dizainerių, apdailos meistrų, baldininkų ir kitų specialistų dėmesio. Todėl labai svarbu interjero projektui pasiruošti kokybiškai ir atidžiai. O apdailos įrengimo namuose rezultatas, grožis, jaukumas ir funkcionalumas stovi ant labai svarbaus pagrindo – interjero techninio projekto. Tai yra pamatinė namų įrengimo projekto dalis, kurioje numatomi būsto techniniai „griaučiai“.

Techninis projektas yra reikalingas meistrams, kurie atliks vidaus apdailą: tik turėdami šį dokumentą, jie tiksliai galės įvertinti darbų ir medžiagų kiekį. Jei įrengiamas būstas yra vieno aukšto, jį apytiksliai sudarys 8–12 brėžinių bei schemų, kurie apims šias kategorijas:

1. vidinių pertvarų ir erdvių išdėstymas;

2. baldų pozicijos;

3. elektros lizdų, apšvietimo, santechninių įrenginių vietos;

4. grindų, sienų, lubų apdailos dangų išdėstymo planas.

Techninis projektas visą naujų namų įrengimo procesą paverčia nepalyginamai lengvesniu: padeda išvengti nemalonių ir brangiai kainuojančių klaidų, suplanuoti reikalingus medžiagų kiekius ir tikslias investicijas.

Į techninį projektą gali būti įtraukta ir vonios kambario įrengimo išklotinė su plytelių klojimo schema, korpusinių baldų planais ir kitais atributais.

Taigi, pagrindinė interjero techninio projekto funkcija yra palengvinti, pagreitinti ir užtikrinti sklandų namų įrengimo procesą bei kokybišką, be netikėtų siurprizų galutinį rezultatą. Turint techninį projektą, žymiai lengviau planuoti darbus, jų atlikimo terminus ir kokybę, – teigia „Citus“ interjero dizaineris Marius Morozovas. Anot jo, dažnai rangovai, užsiimantys apdailos darbais, net būsto įrengimo sąmatą sudaryti sutinka tik gavę šį projektą.

„Dažnai senos statybos būstuose išplanavimai būna gan nepatogūs. Deja, bet tokių atvejų pasitaiko ir naujos statybos namuose, tad būsimieji gyventojai, turėdami interjero techninį projektą gali būti tikri, jog jų namai bus tikrai patogūs, praktiški ir jaukūs. Projekto parengimas namus paverčia ergonomiškais, pritaikytais kasdienybėje", – teigia dizaineris.

Marius Morozovas. „Citus“ nuotr.

Įsirengiančių namus be techninio projekto laukia iššūkiai

„Didžiausias iššūkis – savarankiškai, be pakankamo kiekio žinių ir patirties namus taip, kad juose viskas būtų po ranka. Kitaip sakant, kad gyventi būtų patogu. Neturint patirties ir darant tai pirmą kartą sunku suvokti, kokie sprendimai to patogumo suteiks, o kurie jį sumažins“, – aiškina „Citus“ interjero specialistas.

M. Morozovas kaip vieną dažniausiai pasitaikančių klaidų įvardija netikslius medžiagų kiekius, kuomet pabaigus darbus lieka nemenki jų likučiai. Kitos dažnos problemos – blogai išdėstytas apšvietimas, netinkamai parengtas apšvietimo scenarijus, kai suplanuojama per mažai arba per daug elektros jungiklių.

Interjero dizaineris perspėja, jog įsirenginėjant namus be techninio projekto kyla rizika ir būti apgautiems nesąžiningų meistrų: grindų dangos, lubų, sienų padengimo medžiagų kiekiai dažnai yra hiperbolizuojami ir vietoje optimalaus kiekio meistras paskaičiuoja didesnį. Taip išpučiamos darbų kainos.

Techninio projekto privalumai bendrame interjero projekte

M. Morozovas pagrindiniu privalumu vadina ergonomiškumą: interjero techninis projektas numato visą baldų išdėstymą, jungiklių ir elektros lizdų kiekį, apšvietimo scenarijų, grindų dangos, lubų tipus ir visus kitus atributus, o projektu vadovaujamasi viso būsto įrengimo proceso metu.

„Jame nubraižytas baldas su atitinkamais išmatavimais realioje aplinkoje savo matmenų keisti negali, kitu atveju praėjimai gali būti per siauri. Turint projektą, įsigijus reikiamas medžiagas taupomas laikas, nes įrengimo darbus galima pradėti tuojau pat, ir tik vėliau užsisakinėti baldus, šviestuvus. Tokiu būdu darbai vyks palaipsniui, nereikės galvoti, kur sandėliuoti atvykusius didelių gabaritų baldus ar ilgai laukti“, – sako specialistas.

Svarbiausios techninio projekto dalys ir tai, ko jame ieškoti neverta

M. Morozovo teigimu, techninio projekto svarbiausia dalis yra baldų išdėstymo planas, kadangi būtent nuo jo atsispiriama planuojant kitų atributų išdėstymą. Jo nuomone, kiti svarbūs punktai – elektros lizdų išdėstymas bei apšvietimas.

„Šie brėžiniai reikalauja daug diskusijų ir laiko sąnaudų. Dažnai klientai interjero dizainerio prašo tik elektros ir apšvietimo planų, tačiau neturint baldų išdėstymo plano to padaryti gerai, praktiškai, yra beveik neįmanoma. Visi brėžiniai tarpusavyje yra susiję ir gyvybiškai svarbūs. Kaip sakoma, iš dainos žodžių neišmesi – taip yra ir su interjero techniniu projektu“, – šypsosi Marius.

Interjero dizaineris patikslina, jog techninis projektas nekalba apie tai, kokios spalvos bus būsto sienos, kokios klasės grindų laminatas, plytelės ar santechnika. Taip pat jame nenumatomas ir medžiagų parinkimas, šviestuvų modeliai, baldų projektavimas, grindų parinkimas, dekoras.

„Kai kurie dizaineriai į šį planą įtraukia plytelių klojimo schemą, tačiau tai yra labai individualu ir ją braižyti dizaineris gali tik tada, kai yra išrinktos plytelės, žinomas derinys, išmatavimai“, – prideda „Citus“ interjero dizaineris.

Techniniam projektui sudaryti reikia tam tikrų įgūdžių

Anot M. Morozovo, kad interjero techninį projektą parengtų tinkamai, specialistas turi išmanyti ne tik vidaus išplanavimą, bet ir techninius niuansus, pastato architektūrą, įrengimo taisykles, kurias pateikia statytojas, todėl tikrai ne visi interjero dizaineriai gali parengti tikslų ir kokybišką techninį projektą.

„Dažnai yra neįvertinama esama situacija, dėl to atsiranda klaidų. Kartais siūlomi dizainerio sprendimai prieštarauja statybos reglamentams arba įstatymams: nešančių sienų, šachtų nepaisymas, fasado sprendimai, kuriuos reikia derinti su savivaldybe, terasos ir panašiai“, – teigia specialistas.

M. Morozovo nuomone, prieš pradedant daryti brėžinius, būtina gilintis į esamą situaciją, įvertinti kliūtis, o jei nepavyksta rasti atsakymų, būtina bendradarbiauti su kitais specialistais. Kai projektas būna didesnės apimties, prie jo dirba ir glaudžiai tariasi inžinieriai, vėdinimo sistemų specialistai, elektrikai ir kiti profesionalai. Dizaineris atlieka projektavimo dalį, o inžinerijos srities sprendimus priima atitinkamos srities meistrai, todėl tam, kad parengtų kokybišką interjero techninį projektą, dizaineriui reikia išmanyti ne tik statybos reglamentą, bet ir projektavimo etiką.

Interjero techninio plano kaina ir terminai

Pašnekovas nurodo, jog dabar tokio projekto kaina rinkoje svyruoja nuo 10 iki 14 eurų už kvadratinį metrą: „Tai, žinoma, priklauso nuo projektuotojo patirties ir užimtumo, pats interjero techninio projekto parengimas gali trukti nuo 2 iki 5 savaičių, tačiau dažnai daug kas priklauso ir nuo pačio užsakovo, kaip greitai jis geba priima sprendimus, kokios jo finansinės galimybės“.

Patvirtintas interjero techninis projektas siunčiamas rangovui. Gavęs jį, rangovas sudaro sąmatą, o ją pasitvirtinus galima imtis apdailos medžiagų paieškos. Atliekami santechnikos, plytelių, kitų grindų dangos klojimo, durų įstatymo, elektros lizdų ir apšvietimo įrengimo darbai. Baigus šiuos darbus, ateina baldų ir dekoro eilė. Įprastai, butą naujos statybos name galima įrengti per 2–4 mėnesius, kotedžą – per 4–5 mėnesius.

Tačiau, kaip pažymi interjero dizaineris, šiuo metu, kai būsto rinka – ypač aktyvi ir daug gyventojų kuriasi naujuose namuose, baldų gamintojai, apdailos darbininkų komandos, o ir tie patys interjero dizaineriai darbų turi 3–6 mėnesiams į priekį. Todėl, galvojant apie savo būsto įrengimą, darbus planuoti ir partnerių ieškoti reikia kuo anksčiau.