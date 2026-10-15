Buvusio „KamadoSpace“ vadovo Mindaugo Voldemaro 168 tūkst. eurų vertės turtas lieka areštuotas

Lietuvos apeliacinis teismas spalio 1 dieną atmetė M. Voldemaro skundą ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo birželio nutartį, kuria patenkintas „Kamadospace“ administratorės įmonės „Mindas“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant 167,5 tūkst. eurų vertės M. Voldemaro turtą.
„Apskųsta pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, jos panaikinti ar pakeisti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo“, – rašoma Apeliacinio teismo nutartyje.
Turto areštą Vilniaus apygardos teismas M. Voldemarui pritaikė birželio 9 dieną nagrinėjant bylą, kurioje likviduojama dėl bankroto „KamadoSpace“ iš jo reikalauja 167,5 tūkst. eurų žalos atlyginimo.
„Mindo“ teigimu, „KamadoSpace“ 2021 metų spalį savo tuometinei akcininkei „Focusate“ paskolino 97 tūkst. eurų – ši paskola nėra grąžinta. Be to, M. Voldemaras keturiais pavedimais „Focusate“ be pagrindo išmokėjo 70,5 tūkst. eurų – pastaroji vėliausiai nuo 2020 metų jau buvo nemoki.
„Mindas“ teismui teigė, kad M. Voldemaras yra nesąžiningas, ėmėsi slėpti savo turtą – vasarį perleido jam priklausiusį žemės sklypą ir gyvenamąjį namą Vilniuje. Pasak teismo, šis turtas buvo perleistas kitam šeimos nariui.
Apeliacinis teismas patvirtino, kad M. Voldemaro elgesys, perleidžiant iš esmės vienintelį turėtą likvidų turtą teismo proceso metu ir kitoje byloje priteisus žalos atlyginimą, suteikia pagrindą įžvelgti jo nesąžiningumą siekiant apsunkinti galbūt administratorei palankaus teismo sprendimo įvykdymą ar net išvengti jo.
Kaip rašė BNS, Apeliacinis teismas šiemet balandį „Mindo“ prašymu M. Voldemarui priteisė sumokėti daugiau nei 222 tūkst. eurų žalos atlyginimo, taip pat 5 proc. palūkanų ir 45 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų. Jis paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo pernai gruodį priimtą sprendimą.
Teismas sprendė, kad M. Voldemaras elgėsi nelojaliai ir nerūpestingai įmonės atžvilgiu, kai 222,2 tūkst. eurų kaip avansus pervedė faktiškai nemokiai ir bankrutuojančiai įmonei „Medritas“ už produkciją, kuri taip ir nebuvo pagaminta.
Generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo turto iššvaistymo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo.
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