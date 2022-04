Bandomasis „LTG Cargo“ traukinys iš Lietuvos išvyko į Ukrainą

Lietuvai siekiant padėti Ukrainai eksportuoti grūdus ir kitą žemės ūkio produkciją, trečiadienį iš Kauno intermodalinio terminalo per Lenkiją į Ukrainą išvyko bandomasis „Lietuvos geležinkelių“ krovinių vežimo įmonės „LTG Cargo“ traukinys.

Planuojama, kad konteinerinis traukinys kelionės tikslą pasieks per porą dienų, po to grįš į Lietuvą ir pargabens apie 50 konteinerių su kroviniais. Tai pirmasis reisas per LTG veiklą, kai kroviniai iš Ukrainos Lietuvą pasieks aplenkiant Baltarusiją, pranešė bendrovė.

Numatoma, kad į Kauno terminalą traukinys grįš su maždaug 1 tūkst. tonų įvairių prekių. Iš Kauno kroviniai galės būti paskirstyti po Lietuvą ir visą Baltijos regioną.

Maršrutas eis tik siaurąja europine vėže – nuo Kauno per Lenkiją iki Ukrainos pasienyje esančio Medykos terminalo. Tai reiškia, kad bandomajam traukiniui pasiteisinus dalis krovinių iki Kauno galės būti gabenami nekeičiant vėžės ir jų neperkraunant.

Pasak LTG pranešimo, prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje sutrūkinėjo įprastos ir regionui itin svarbios logistikos grandinės, todėl taip tikimasi prisidėti prie dalies jų atstatymo alternatyviu maršrutu per Lenkiją.

„Prieš mažiau nei metus prie europinės geležinkelio vėžės prijungtas intermodalinių krovinių terminalas Kaune ir strateginis sprendimas dar 2020 metais įsteigti bendrovę Lenkijoje įgalina mus ieškoti nestandartinių krovinių gabenimo modelių bei efektyvių būdų prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos“, – pranešime teigė „LTG Cargo“ vadovė Eglė Šimė.

Lietuvoje nauju maršrutu krovinius gabens „LTG Cargo“, o nuo Ukrainos-Lenkijos pasienio – antrinė bendrovė „LTG Cargo Polska“.

Ukrainos žemės ūkio ministras Mykola Solskis antradienį Vilniuje sakė, kad Ukrainoje yra likę 20 mln. tonų praėjusių metų derliaus grūdų. Iki karo ji eksportuodavo apie 5 mln. tonų grūdų per mėnesį, o šiemet šalis nori išvežti apie 50 mln. tonų.

M. Solskis teigė, kad per Lietuvą planuojama gabenti ne tik grūdus, bet ir kitas žemės ūkio kultūras, anksčiau eksportuotas per Juodosios jūros uostus.

Pasak Susisiekimo ministerijos, pernai Klaipėdos uostas krovė 3,34 mln. tonų grūdų, užpernai – 4,6 mln. tonų. „LTG Cargo“ 2021 metais vežė apie 2,4 mln. tonų grūdų, iš jų apie 1,8 mln. tonų buvo vietiniai.