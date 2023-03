Keturių darbo dienų savaitė: kokie privalumai ir ką žmonės veikia ilgaisiais savaitgaliais?

– Įprastai mažuoju savaitgaliu mes vadiname ketvirtadienį, bet jūsų darbuotojai jau trečiadienį pradeda ruoštis savaitgaliui? Kaip čia yra?

– Priežastis labai paprasta, nes mes jau keletą metų dirbame keturių darbo dienų per savaitę režimu.

– Esate pirmieji valdiškame sektoriuje? Kiek žinau, kol kas į keturių darbo dienų per savaitę režimą įėjo tik kai kurie privataus sektoriaus žaidėjai.

– Taip, manau, kad mes apskritai Lietuvoje esame pirmieji, nes pirmuosius žingsnius pradėjome daryti dar 2020 metais. Nuo rugsėjo buvo toks bandomasis laikotarpis. Keletas komandų išėjo į keturių darbo dienų režimą. Kad tai galėtume įgyvendinti, prieš tai buvo atlikta daug namų darbų, įvertinta, kaip tą padaryti efektyviausiai. Į šį bandomąjį projektą buvo įtraukti darbuotojai, derinta, kaip jie matuos darbo rezultatus. Vienas iš pagrindinių tikslų buvo siekti efektyvumo, t. y. kaip padaryti tuos pačius darbus per trumpesnę darbo trukmę.

– Kodėl nusprendėte priimti tokį sprendimą, kad žmonės dirbtų mažiau?

– Mes nusprendėme, kad tuos pačius darbus galima padaryti per trumpesnį laiko tarpą. Taip pat tikslas buvo suteikti darbuotojams daugiau asmeninio laiko, nes nuoširdžiai tikime, kad pailsėjęs žmogus yra ir geresnės nuotaikos, ir darbingesnis. Rezultatai džiugina, nes jie padaro tuos pačius darbus ir netgi geriau nei dirbdami penkias darbo dienas per savaitę.

– Ar socialinius tinklus darbuotojai turi savo darbo kompiuteriuose?

– Manau, kad socialinius tinklus dienos metu turi galimybę pasitikrinti. Tikėtina, kad tai daro tik tuomet, jei turi laisvą minutę, nes tos keturios darbo dienos būna labai intensyvios.

– Na, o kaip atrodo jūsų penktoji savaitės diena. Darbuotojai gali atsijungti telefonus, išvažiuoti prie jūros ar žaisti golfą, ar viskas vyksta kiek kitaip?

– Penktadieniai vadinami budėjimo diena. Esame susitarę su darbuotojais, kad šią savaitės dieną jie būtų pasiekiami, jei būtų toks poreikis. Tai nereiškia, kad geografiškai žmogus negali nutolti nuo savo darbo vietos. Priklausomai nuo darbo pobūdžio, tam tikrais atvejais darbuotojas gali suteikti informaciją, padėti išspręsti vieną ar kitą kilusį klausimą nuotoliniu būdu. Tačiau kai kuriais atvejais jam gali tekti atvykti ir į įmonę.

– Ar visi jūsų darbuotojai gali naudotis tokia sutrumpinta darbo savaite?

– Labai norėtume, kad galėtų visi, tačiau dėl darbo specifikos turime apie 16 proc. darbuotojų, kurie tos galimybės neturi.

Įdomu, ką žmonės veikia tas tris laisvas dienas per savaitę?

„Penktadienius su savo augintiniu skiriame naujų pažintinių takų lankymui, dresūrai. Turiu galimybę savo šuniui skirti daugiau dėmesio. Ir tai yra puiku. Tos keturios darbo dienos per savaitę turi didelės įtakos ir darbo našumui – jis išaugo, sakyčiau, rezultatai akivaizdžiai pagerėjo“, – kalbėjo įmonės darbuotoja Ugnė Aleksandravičiūtė, kuri į darbą šįkart atvyko su savo keturkoju augintiniu.

„Sakyčiau, tai – džiuginantis projektas. Tiek įmonei rinkoje, tiek darbuotojui jis kuria didelę vertę. Dar vienas iš privalumų, be gero vadovo, be komfortiškos darbo atmosferos, kuo galima pasigirti, dar yra ir trečias privalumas – keturių darbo dienų savaitė. Ji suteikia galimybę saviraiškai, saviugdai, įvairioms veikloms. Be konkrečių pareigų aš dar esu įmonės gidė ir vedu ekskursijas mūsų termofikacinėje elektrinėje Nr.2. Savanorių prospekte, vadinamame industrijos „Monstru“. Puiku, kad turiu laisvą penktadienį ir galiu žmonėms pasakoti apie mūsų veiklą, aprodyti mūsų elektrinę, kuri yra įspūdinga, tarsi miesto širdis“, – atviravo kita darbuotoja, strategijos partnerė Ugnė Pocevičiūtė.