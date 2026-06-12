„Avia Solutions Group“ likviduoja sraigtasparnių remonto įmonę

Vienintelė įmonės akcininkė ASG birželio 8 dieną pritarė bendrovės likvidavimui, rodo jos sprendimas, pateiktas Registrų centrui.
„Avia Solutions Group“ komunikacijos direktorė Silvija Šileikė BNS teigė, kad „Helisota“ nebeveikė jau kelerius metus.
„Tik prasidėjus karui Ukrainoje 2022 metais „Helisota“ paskelbė stabdanti visų rusiškos gamybos sraigtasparnių remonto veiklą. Kadangi įmonė nebevykdė veiklos kelis metus, grupė priėmė sprendimą dėl techninio įmonės likvidavimo. Prieš stabdant veiklą bendrovė visiškai atsiskaitė su valstybės biudžetu, darbuotojais, partneriais ir tiekėjais“, – komentare BNS teigė S. Šileikė.
Bendrovės likvidatoriumi paskirtas Kęstutis Butkus BNS teigė, kad dabar atliekamos formalios procedūros, o ateityje planuoja pateikti bendrovės likvidavimo planą.
„Kai perimsiu visą turtą, pateiksiu akcininkui likvidavimo planą ir tada, jeigu gausiu pritarimą, vykdysiu vienokius veiksmus, jeigu jie manys kažkaip kitaip, tai kitokius. Bet kokiu atveju dabar tiktai formaliosios likvidavimo procedūros (vyksta – BNS)“, – BNS sakė K. Butkus.
Jis teigė kol kas dar neturintis bendrovės turto sąrašo.
„Neturiu viso turto sąrašo. Bent jau kiek žodžiu (man – BNS) aiškino, tai nekilnojamojo turto įmonė neturi. (...) Galbūt yra smulkaus kažkokio turto. Pagrindinis kreditorius yra su akcininku susijęs asmuo“, – kalbėjo K. Butkus.
BNS rašė, kad Rusijai 2022 metų vasarį pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą „Helisota“ tų metų kovą pranešė stabdanti rusiškų sraigtasparnių remonto veiklą. Tų pačių metų gegužę įmonė pranešė atleidžianti daugiau nei pusę – 80 iš 150 darbuotojų.
29 metus veikusioje įmonėje šiuo metu dirba trys žmonės, rodo „Sodros“ duomenys. Prieš metus jų buvo apie 30.
2022 metų lapkritį skelbta, kad Rusija uždraudė karinio-techninio bendradarbiavimo sandorius su penkiomis Lietuvos lėktuvų bei sraigtasparnių remonto, technikos bei ginkluotės prekybos įmonėmis, tarp jų – ir „Helisota“, tačiau įmonių atstovai tuomet sakė neturintys jokių ryšių su Rusija.
ASG atstovai tuomet sakė, jog „Helisota“ baigia remontuoti rusiškus orlaivius, tačiau ne Rusijos klientams. Įmonė visas orlaivių aptarnavimo ir priežiūros paslaugas tuomet teikė tik „Airbus“ bei „Robinson“ gamintojų sraigtasparniams.
2025 metais įmonė gavo 75 tūkst. eurų pajamų – 16 kartų mažiau nei užpernai (1,2 mln. eurų) bei patyrė 1,5 mln. eurų grynąjį nuostolį (0,6 mln. eurų grynojo pelno), rodo Registrų centro duomenys.
Vienintelis bendrovės naudos gavėjas yra G. Žiemelis, netiesiogiai valdantis 38,99 proc. akcijų, rodo Registrų centro duomenys.
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