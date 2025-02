Aukščiausiasis Teismas skelbs sprendimą „Naftos grupės“ turto grobstymo byloje

Apeliacinis teismas pernai liepą po 13 metų trukusių teisėsaugos tyrimų ir bylų nagrinėjimo teismuose skyrė švelnesnes nei apygardos teismas bausmes „Naftos grupės“ savininkams ir vadovams broliams Urbučiams ir dar keturiems kaltinamiesiems. Ypač sudėtingoje 146 tomų byloje buvo nuteisti šeši asmenys ir dvi bendrovės.

Kasacinius skundus LAT pateikė visi 6 nuteisti asmenys bei valstybės valdoma bendrovė „KN Energies“ (buvusi „Klaipėdos nafta“).

„Naftos grupės“ akcininkui Arturui Urbučiui Apeliacinis teismas skyrė laisvės atėmimą 6 metams ir 10,9 tūkst. eurų baudą, kyšį paėmusiam buvusiam „Klaipėdos naftos“ komercijos direktoriui Ričardui Milvydui – 3 metų laisvės atėmimą, buvusiam šios įmonės vadovui Jurgiui Aušrai – 11,3 tūkst. eurų baudą.

Buvęs „Naftos grupės“ generalinis direktorius Antanas Urbutis nuteistas 4 metus kalėti, buvusi įmonės Tiekimo skyriaus vadovė Svetlana Popova – 2 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimu vykdymą atidedant 3 metams, buvęs Šiaulių banko Klaipėdos filialo valdytojas Andrejus Vaičiulis – 10,92 tūkst. eurų bauda.

Apeliacinis teismas, be to, paliko nenagrinėtą „KN Energies“ ieškinio dalį dėl 20,884 mln. eurų žalos už „Naftos grupei“ suteiktą išskirtinę teisę per valstybės įmonės terminalą tiekti vakuuminį gazolį. Įmonė apskundė jai nepalankų sprendimą LAT.

Anot Apeliacinio teismo teisėjų, nebuvo įrodyta, kad tuometinei „Klaipėdos naftai“ buvo padaryta reali didelė turtinė žala, o Arturo Urbučio, A. Vaičiulio, J. Aušros bei „Naftos grupės“ veiksmai pasirašant sutarties pakeitimus neperžengė rizikos ribų – jie buvo išteisinti dėl piktnaudžiavimo, nes jų veiksmuose nėra nusikaltimo požymių.

Apeliacinis teismas nuosprendyje pažymėjo, kad Arturas Urbutis buvo pagrindinis nusikaltimų – daugiau nei 12 mln. eurų „Naftos grupės“ turto pasisavinimo, nusikalstamu būdu gauto beveik 11 mln. eurų turto legalizavimo, netikrų dokumentų pagaminimo, klastojimo, apgaulingo bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymo bei didelės vertės pelno mokesčio išvengimo – organizatorius ir koordinatorius. Be to, jis sukurstė J. Aušrą piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, nuolat R. Milvydui siūlė ir davė daugiau nei 3 mln. eurų kyšį.

Teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad nusikaltimų metu Baudžiamajame kodekse juridiniam asmeniui buvo nustatyta didžiausia 50 tūkst. MGL (minimalių gyvenimo lygių) bauda (1,883 mln. eurų) „Naftos grupei“ skyrė 941,5 tūkst. eurų (25 tūkst. MGL) baudą, o įmonei „Artilona“ – 50 tūkst. eurų (1,33 tūkst. MGL) baudą.

Be to, iš brolių Urbučių bei S. Popovos buvo konfiskuota beveik 12,5 mln. eurų, iš R. Milvydo – daugiau nei 3 mln. eurų.

Teismo sprendimu didesnę nei 2,3 mln. eurų žalą valstybei turi atlyginti „Naftos grupė“ ir subsidiariai broliai Urbučiai, o 603 tūkst. eurų žalą bendrovei „KN Energies“ – solidariai Arturas Urbutis, A. Vaičiulis, J. Aušra ir „Naftos grupė“.

2017 metų pabaigoje priimtu Klaipėdos apygardos teismo sprendimu nuteistieji „Klaipėdos naftai“ turėjo atlyginti beveik 21 mln. eurų žalos, jiems buvo skirtos griežtesnės bausmės.

Šiame teisme byla buvo nagrinėjama daugiau nei šešerius metus, joje buvo paskirtos dvi ilgai trukusios ekspertizės, keitėsi teisėjų kolegijos sudėtys, bylos nagrinėjimą pailgino ir ribojimai dėl pandemijos. 2022 metų pabaigoje byla pripažinta greičiau nagrinėtina.

Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsiteisėjo jo priėmimo dieną 2024 metų liepos 3-ąją, tačiau per tris mėnesius galėjo būti skundžiamas LAT.