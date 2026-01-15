„Auga Group“ įmonės obligacijų savininkai sutiko parduoti „Baltic Champs“

Sprendimas priimtas sausio 15 dieną, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Auga Group“.
Be to, nutarta pratęsti obligacijų išpirkimo terminą iki rugsėjo 1 dienos.
Gruodį įmonė skelbė, kad „AWG investment 1“ antrą kartą neišpirko 4,984 mln. eurų obligacijų emisijos, o jas išpirkti žadama pardavus „Baltic Champs“.
Bendrovė gruodžio 5 dieną paskelbė pasirašiusi preliminarią „Baltic Champs“ akcijų pardavimo sutartį su Latvijos kapitalo Mhitarjanų šeimos įmone „Global Champs“. Didžioji dalis iš šio sandorio gautų lėšų bus panaudota obligacijų išpirkimui bei palūkanoms.
Bendrovė planavo obligacijas išpirkti pernai lapkričio 10 dieną, bet tuomet sumokėjo tik palūkanas, o išpirkimo terminą nukėlė iki gruodžio 5-osios, tačiau ir tuomet nepavyko to padaryti.
Pernai rugpjūtį portalas „Verslo žinios“ skelbė, kad „AWG Investment 1“ uždaro platinimo metu iš profesionalių investuotojų pasiskolino 5 mln. eurų, išleisdama obligacijas su 14 proc. palūkanų norma. Pagrindinės obligacijos buvo užtikrintos kitos grupės bendrovės „Baltic Champs“ 100 proc. kapitalo įkeitimu.
Pernai sausį skelbta, kad obligacijų savininkai nutarė nereikalauti išankstinio obligacijų išpirkimo. „Auga Group“ valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius tuomet sakė, kad toks sprendimas leis įmonei toliau veikti, kad galėtų išpildyti įsipareigojimus laiku ir tinkamai.
Kaip skelbė BNS, „Auga Group“ akcininkams ir kreditoriams pernai rugpjūtį patvirtinus įmonės restruktūrizavimo planą, rugsėjo 2-ąją jam pritarė ir Vilniaus apygardos teismas.
Iki 2029 metų pabaigos „Auga Group“ tikisi visiškai padengti finansinius įsipareigojimus, sumažindama skolą nuo 83,4 mln. eurų iki nulio.
Naujausi komentarai