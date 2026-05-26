 Atskleista, kaip buvo pavogti gyventojų registrų duomenys

Atskleista, kaip buvo pavogti gyventojų registrų duomenys

2026-05-26 11:48
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad šimtai tūkstančių gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per Migracijos departamento paskyras.

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Atskleista, kaip buvo pavogti gyventojų registrų duomenys / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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„Žiniasklaidoje paminėta informacija apie Migracijos departamentą yra tiesa“, – žurnalistams antradienį sakė A. Maskoliūnas.

Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų nutekinimą.

Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų.

Anot Registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.

Šiame straipsnyje:
Teisėsauga
pavogti duomenys
paskyros
Migracijos departamentas
Asmens duomenys
Arūnas Maskoliūnas

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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Romas
Tai kaip dirba kriminalinê policija.ir Migracijos departamentas? Miegą,ar apsimeta kad dirba?.Apsimseskim tada kad ir mes juodi darbininkai mokėsim algas jiems už tai kad nieko jie nedirbo
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Birutė
Nereikia nei svetimu įsilaužėlių ten yra ir savų,turiu svarių įrodymų norėciau tik rimto ,teisingo zurnalisto.
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TRikys
Pusę sakinio papildė straipsnį ir vėl tą patį šūdą stumia, kaip kažkokią naujieną.
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