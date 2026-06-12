 Atsigavo „Facebook“, „Messenger“, „Instagram“ veikla

Atsigavo „Facebook“, „Messenger“, „Instagram“ veikla (Atnaujinta)

2026-06-12 17:57
ELTOS inf.

Penktadienio popietę buvo sutrikusi socialinių tinklų „Facebook“, „Messenger“ ir „Instagram“ veikla.

<span>Atsigavo „Facebook“, „Messenger“, „Instagram“ veikla</span>
Atsigavo „Facebook“, „Messenger“, „Instagram“ veikla / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

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