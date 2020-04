Apie savaitgalio keliones traukiniais: keleiviai privalės dėvėti kaukes

Jos teigimu, organizuojamų reisų skaičius savaitgalį nemažės.

„Papildomų traukinių reisų mažinimų šventiniam savaitgaliui neplanuojame. (...) Iš viso esame perpus suaktyvinę reisus, šiuo metu važiuoja pusė mūsų traukinių. (...) Dabar išlaikome tą būtinąjį susisiekimą – į darbus ir iš jų“, – Eltai sakė „Lietuvos geležinkelių“ atstovė.

Pasak jos, keleiviai turėtų įsidėmėti, kad bilietų patikra bus vykdoma prieš jiems įlipant į traukinį. Be to, kaip sakė R. Atroškaitė, privalomas yra ir kaukių dėvėjimas. Jos teigimu, šis reikalavimas galios ir praėjus savaitgaliui.

„Bilietų patikra bus vykdoma prieš įlipant į traukinį. (...) Kaukių dėvėjimas irgi yra privalomas lygiai taip pat, kaip ir bilieto turėjimas. (...) Keleivis turi būti užsidėjęs kaukę arba skarelę, kaip nors prisidengti veidą “, – akcentavo ji.

„Jeigu keleivis neturės kuo prisidengti veido, dėl saugumo (...) jis gali būti neįleistas į traukinį“, – pridūrė R. Atroškaitė.

Pasak „Lietuvos geležinkelių“ komunikacijos departamento atstovės, šventinį savaitgalį toliau bus ribojamas keleivių skaičius traukiniuose ir saugūs atstumai tarp vykstančių asmenų.

„Jau kurį laiką ribojame keleivių skaičių traukiniuose būtent dėl to, kad žmonės galėtų sėdėti vienas nuo kito per saugų atstumą – bent per 1 metrą. Tai yra tas būtinasis atstumas. (...) Bet, kadangi keleivių srautas žymiai sumažėjęs, jiems nebėra problemų dėl sėdėjimo“, – sakė ji.

Pasak R. Atroškaitės, šiuo metu sulaukiama nemažai klausimų iš keleivių dėl numatytų tvarkaraščių vykdymo.

„Keleiviai pasidomi, ar važiuosime numatytais tvarkaraščiais, tokie buvo pagrindiniai klausimai. (...) Žmonėms aktualu, ar jie galės nuvykti į darbus ir grįžti iš jų“, – sakė ji.

Visgi, jos teigimu, žmonių sąmoningumą ir pasirinkimą vykti tik į būtinąsias keliones rodo tai, kad keleivių srautai, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, yra sumažėję daugiau nei 80 proc.

Trečiadienį Vyriausybė nutarė, kad karantinas pratęsiamas iki balandžio 27 dienos, bei apsisprendė Velykų šventinį savaitgalį riboti gyventojų patekimą į visus šalies miestus, primena ELTA.

Vyriausybės priimtame nutarime numatoma, kad nuo balandžio 10 dienos 20 valandos iki balandžio 13 dienos 20 valandos bus ribojamas asmenų atvykimas į ne savo gyvenamosios savivaldybės miestus ir miestelius.

Išimtys bus taikomos dėl artimųjų giminaičių mirties, sunkios ligos ar nelaimės, dėl darbo, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje, ar dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo. Taip pat pranešama, kad ribojimas nenumatomas ir asmenims, kurie kitoje nei savo savivaldybėje turi nekilnojamojo turto, kuris priklauso jiems nuosavybės teise.