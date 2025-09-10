Apeliacinis teismas padėjo tašką dėl Maskvos namų konkurso

Tačiau norint atnaujinti konkursą teismas dar turės panaikinti sprendimą laikinai stabdyti konkursą.
Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjo 9 dieną nutarė, kad inspekcija pagrįstai atmetė bendrovės „Vilniaus BDT“ pasiūlymą pastato griovimo darbų konkursui. Teismas panaikino Kauno apygardos teismo birželį priimtą sprendimą, jog „Vilniaus BDT“ iš konkurso pašalinta neteisėtai.
Anot Statybos inspekcijos, panaikinus šių metų gegužę Kauno apygardos teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, pastaroji ketina grįžti prie kitų konkurse dalyvavusių bendrovių pasiūlymų vertinimo.
„Reikės papildomai kreiptis į teismą dėl laikinųjų priemonių panaikinimo, tačiau po šio Apeliacinio teismo sprendimo mums atsiveria galimybė pratęsti pirkimą, kuris buvo sustabdytas“, – BNS trečiadienį sakė Statybų inspekcijos atstovas Rosvaldas Gorbačiovas.
Jo teigimu, kol kas neaišku, kada galėtų būti baigtos konkurso procedūros bei pasirašyta sutartis su rangovu.
„Gali būti visko, gali ir kiti dalyviai neatitikti konkurso sąlygų. Jei nebus nustatytas nugalėtojas, tektų skelbti ir naują konkursą“, – sakė R. Gorbačiovas.
Anot Apeliacinio teismo, Statybų inspekcija teisingai nustatė, jog „Vilniaus BDT“ nėra atlikusi pastato griovimo darbų kultūros paveldo objekto teritorijoje, todėl neatitinka konkurso sąlygų, be to, įmonės atlikti darbai, kuriais ji įrodinėjo savo kvalifikaciją, nebuvo pastato griovimas, jo rekonstravimas.
„Tai, kad statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu yra atliekami statinio dalių griovimo darbai, savaime nelaikoma statinio griovimu“, – konstatavo teismas.
BNS rašė, kad Maskvos namų idėja vystyta nuo 2004-ųjų, tuomečiam Maskvos merui Jurijui Lužkovui apsilankius Vilniuje, karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus iškilmėse. Tada nutarta panašų Vilniaus namų projektą vykdyti ir Maskvoje.
Vadinamieji Maskvos namai turėjo tapti kultūros ir verslo bendradarbiavimo centru, kurio tikslas – sukurti ir toliau plėtoti gerus kaimyninius santykius tarp Maskvos ir Vilniaus.
2008-aisiais Vilniaus savivaldybė išdavė statybos leidimą pastatui Rinktinės ir Juozapavičiaus gatvių sankirtoje, pradėtos statybos. Tačiau Rusijai aneksavus Krymą 2014 metais idėjos statyti tokį centrą pamažu atsisakyta.
Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 2016-ųjų gruodį pripažino 2008-aisiais Vilniaus savivaldybės išduotą statybos leidimą negaliojančiu ir įpareigojo statytoją – viešąją įstaigą „Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai“ išsiimti naują leidimą ir pagal jį pertvarkyti statinį.
Statytojui jo nepertvarkius viešoji įstaiga įpareigota jį nugriauti, o šiai to nepadarius, teismas leido pastatą nugriauti Statybos inspekcijai. 2020-ųjų vasarį sprendimo vykdymą teismas pratęsė dvejiems metams, o galutinis terminas suėjo 2022 metų spalį.
