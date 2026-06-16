Aiškėja naujos Registrų centro skandalo detalės

Jau išsemtas Registrų centro skandalas vėl įgavo liūdnų spalvų.
Šių metų pradžioje Vidaus reikalų ministerija žinojo, kad kažkas galėjo būti neteisėtai prisijungęs prie Registrų centro ir siurbė duomenis. Tiesa, informacijos, kuri patvirtino vagystę, Registrų centras už dyką nedavė esą paprašė sumokėti 2,64 euro.
„Aš neturėjau 2,64 euro tuo momentu, tad negalėjau sužinoti, kas naudojasi informacine sistema“, – teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Kai ministerija sumokėjo mažiau nei tris eurus, Registrų centras nurodė, kuri Migracijos departamento paskyra perimta. Nuo tada prasidėjo vagystės stabdymas.
„Mes klausėme, ar buvo sukurta struktūra, kuri valdytų krizę. Akivaizdu, kad jokios struktūros net nebuvo planuota kurti“, – neslėpė Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.
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Vėliau Registrų centras išrašė didesnę sąskaitą – 100 tūkst. eurų už duomenis, kurie buvo pavogti.
„Tai reiškia, jog mes nesuvokėme mąsto bei nesuvokėme, kaip reikia krizes valdyti Lietuvoje“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
Opozicija teigė esą Registrų centro skandalas atvėrė daug silpnų vietų, tad atsakomybė – ne ministrams, o premjerui.
„Atsiranda karštos mėtomos bulvės momentu, o tuomet, be abejo, tas klausimas tampa Vyriausybės centro ir vadovo, premjero uždavinys“, – tvirtino Seimo narys Lukas Savickas.
Anot vidaus reikalų ministro, dar gruodį prieš Lietuvą prasidėjo plataus masto atakos.
„Nuolat susiduriame su spaudimu, nuolat nusikaltėliai ir ne tik bando pasiekti informaciją“, – komentavo jis.
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras savo ruožtu neigia, kad kibernetinių atakų yra padaugėję. Be to, beprecedenčiais mastais vagiamus Lietuvos piliečių duomenis vadina „pavieniais incidentais“.
„Kol kas tikrai to nematome – tai yra pavieniai incidentai“, – sakė Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius.
Pasak ministro, dabar priešiškoms šalims gauti prisijungimus prie Lietuvos sistemų nėra sudėtinga. Tą esą rodo kibernetinio saugumo mokymai, kuomet tikrinamas darbuotojų atidumas.
„Darbuotojai buvo mokomi atpažinti žinutes, kur gali pakenkti sistemoms“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
150 tūkst. žmonių valstybės įstaigose lankė mokymus. Tiesa, net po mokymų, kas dešimtas vis dėlto spaudė pavojingas nuorodas, o 6 tūkst. suvedė valstybės įstaigų slaptažodžius.
„6 tūkst. žmonių, suvedė prisijungimus, tad mastas yra labai didelis ir puolimas didelis“, – teigė V. Kondratovič.
Registrų centro duomenys išvogti, kai vagys sužinojo slaptažodžius ir prisijungė per Migracijos departamentą. Tiesa, su Registrų centru yra sutartis, kurioje numatytas saugiklis, kad net praradus slaptažodį, jungtis būtų galima ne iš bet kur, o iš vieno konkretaus kompiuterio Migracijos departamente.
Anot ministro, vagys prisijungimus į Registrų centrą suvedė iš kitų kompiuterių, nors to ir negalėjo būti pagal galiojančią sutartį. Be to, teigiama, kad į Registrų centrą jungėsi daugiau kompiuterių, kurių negalėjo būti pagal sutartis.
Generalinė prokuratūra šiuo metu aiškinasi, kas pavogė duomenis bei kas neatliko pareigų.
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