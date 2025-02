„Achemos“ akcijas norintis pirkti Laurinaitis: pagal teisę visi kiti yra už manęs

„Nuo balandžio mėn. pabaigos , kai ji (L. Lubienė – ELTA) paskelbė, kad ji parduoda, birželio mėn. būtų suėję tie 2 mėn. Ir po to ji, matomai, pradėjo dirbti su kitu potencialiu pirkėju. Iki šiandien dienos, mano žiniomis praėjo jau 6–7 mėn. nuo tada. Bet dar neprieita prie sutarties derybų. (...) Jie dar nesikreipė į Komisiją, jie nesikreipė į Konkurencijos tarybą, jie nepriėjo prie akcijų sutarties derinimo. Tai tie 2 mėn., jie dar neprasidėjo“, – interviu „Verslo žinioms“ teigė A. Laurinaitis.

„Achema“ yra įtraukta į strateginių įmonių sąrašą. Pagal reikalavimus, potencialus pirkėjas, kartu su pardavėju turi kreiptis į strateginių įmonių komisiją prie Vyriausybės. Ir ji turi išnagrinėti ir pasakyti ar pirkėjas atitinka reikalavimus“, – sakė jis.

Ketvirtadienį didžiausios „Achemos“ akcininkės atstovas ir advokatas Gintaras Balčiūnas ELTAI teigė, kad A. Laurinaičio pirmumo terminas pasibaigęs, nes šiai teisei realizuoti skirti 2 mėn.

Tuo metu buvęs „Achemos“ prezidentas pabrėžia, kad Konkurencijos taryba dėl leidimų tokiems sandoriams įvykti svarsto iki 9 mėn., tad jei pirmumo teisė būtų taikoma kitaip, bendrovių akcininkai negalėtų ja pasinaudoti.

Kaip aiškina A. Laurinaitis, šiuo atveju 2 mėn. pirmumo laikotarpis būtų taikomas tik jau sutarus su L. Lubiene dėl sandorio. Tada, anot jo, per šį laikotarpį abi pusės kartu turėtų kreiptis į institucijas.

„Jeigu sutiks dėl pardavimo, mes sutarsime kaip vyksta pardavimo procesas. Nuo tada įsijungia 2 mėn. Pardavėjas turi kartu su pirkėju kreiptis į komisiją“, – sakė jis.

„Pagal teisę visi kiti yra už manęs. Kol aš pirma nenupirkau ar neatsisakiau pirkti akcijų, niekas negali oficialiai turėti jokių susitarimų“, – tikino A. Laurinaitis.

Vietoje to aš gavau jos susirašinėjimo metu nurodymą sumokėti pinigus be sutarties, be audito, be jokių garantijų.

L. Lubienė prašė sumokėti pinigus, dar neturint sutarties

Be to, A. Laurinaitis laikosi savo pozicijos, kad L. Lubienė su juo tinkamai nekomunikavo, neatsakinėjo į siūlymus raštu bei nekomunikavo telefonu. Anot jo, vietoje susitarimo pradėti derybas dėl akcijų pardavimo L. Lubienė pasiūlė tiesiog sumokėti už akcijas, dar neduodant garantijų, kad jos atiteks A. Laurinaičiui.

„Siekiant paspartinti derybas, kreipiausi telefonu siekiant suprasti, kur pardavėjos turi sunkumų, jei neatsakė raštu. Tačiau tie pokalbiai pasibaigdavo niekuo. Kai išaiškėjo, kad niekas nevyksta, nusiunčiau akcijų pirkimo ir pardavimo derybų sutartį pasirašyti. Kai nieko negavau, suorganizavau pasirašymą pas notarą, kur ji nepasirodė“, – komentavo A. Laurinaitis.

„Vietoje to aš gavau jos susirašinėjimo metu nurodymą sumokėti pinigus be sutarties, be audito, be jokių garantijų. Tiesiog prašymas, kad sumokėti pinigus, jog tilpti 2 mėn.“ – stebėjosi jis.

Taip pat, anot verslininko, iš kontrolinio akcijų paketo valdytojos jautėsi pasipriešinimas auditui, kuris įvertintų „Achemos“ bendrovių veiklą.

„Derybos su pardavėjais dar neprasidėjo, nes jos pateikė pasiūlymą parduoti, aš priėmiau pasiūlymą pirkti. Ir nuo tada siūliau pradėti auditą, patikrinant kaip bendrovės veikia, kas vyksta. Tačiau tokio leidimo negavau. Buvo pasakyta, pirma, kad informacijos nėra, tada, kad kaip akcininkas turėčiau turėti, o galiausiai, jog ji užslaptinta“, – sakė A. Laurinaitis.

„Bet po to išaiškėjo, grupės, kurios nėra akcininkai, gavo tokią informaciją“, – pridūrė jis.

Finansavimą akcijų pirkimui teiks 4 finansų bendrovės, iki 5 fizinių asmenų

A. Laurinaitis atskleidė, kad, jei pirkimas įvyks, jis bus vienintelis kontrolinio akcijų paketo savininkas. Tuo metu, pasak jo, prie 302,8 mln. eurų vertės akcijų įsigijimo finansavimo prisidės 3 bankai, 1 fondas ir iki 5 fizinių asmenų.

„Finansavimas patvirtintas ir sutartas iš kelių dalių. Prie to prisidės 2 lietuviški ir vienas vakarietiškas bankas bei vienas fondas iš Vakarų. Toks pasidalinimas yra nes Lietuviški bankai dirba su grupe ir puikiai žino koncerno rizikas ir galimybes. (...) Yra planuojama iki 5 fizinių asmenų, kad jie teiks finansavimą ir paskolas akcijų įsigijimui“, – sakė A. Laurinaitis.

„Tie finansuotojai būtų iš pramonės. Jie turi supratimą, todėl su jais lengva kalbėtis“, – sakė jis.

Ketvirtadienį A. Laurinaitis patvirtino, kad prie akcijų pirkimo prisidėsiantys fiziniai asmenys – „geros reputacijos“ Lietuvos verslininkai.

Kaip anksčiau skelbė ELTA, ketvirtadienį A. Laurinaitis pranešė, kad sieks įsigyti kontrolinį „Achemos grupės“ akcijų paketą. Jis atskleidė, kad kontrolinio paketo vertė siekia 302,7 mln. eurų.

„Achemos“ akcininkas taip pat pranešė, kad yra pateikęs ieškinį teismui dėl pirmumo teisės įsigyti L. Lubienės ir Viktorijos Lubytės valdomas akcijas. Tokio sprendimo jis teigė ėmęsis dėl keisto akcininkių elgesio. Jo teigimu, jos ignoravo esamų akcininkų teises, o pateikusios pirminį pasiūlymą atsisakė komunikuoti.

Nepriklausomybės akto signataro Bronislovo Lubio žmona L. Lubienė ir dukra Viktorija Lubytė valdo kontrolinį grupės akcijų paketą – apie 52 proc.

A. Laurinaitis sakė, kad šiuo metu su partneriais valdo 4,6 proc. bendrovės akcijų.

Kaip aiškino jis, vienas iš pirkimo tikslų – siekis, kad bendrovė išliktų lietuviško kapitalo. A. Laurinaitis atskleidė, kad akcijų pirkimą vykdo kartu su keliais „geros reputacijos“ Lietuvos verslininkais.