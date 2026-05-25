100 kilometrų žvyrkelių asfaltavimui – 42 mln. eurų

Šiemet skirtingose savivaldybėse bus tęsiami ar pradėti 24 projektai, iš jų bus asfaltuojami 22 projektų ruožai, kurių bendras ilgis – apie 110 kilometrų, dar du projektai ir apie 12 km žvyrkelio projektuojami.
„Asfaltuojami tie žvyrkeliai, kur yra didžiausias intensyvumas, kur yra sudėtingiausios būklės keliai, kritinės būklės, ten, kur reikalinga čia ir dabar atlikti tuos darbus. Paskui jau pereisim prie tų žvyrkelių, kurie yra geresnės būklės ir per ateinančius penkerius – aštuonerius metus bus galima dar labiau sumažinti žvyrkelių skaičių“, – Prienų rajone žurnalistams pirmadienį sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Tarp reikšmingiausių šio etapo projektų išsiskiriamas Šakių rajone esantis kelio Kiduliai–Gelgaudiškis–Gerdžiūnai 11,6 km ruožas, projektas Elektrėnų savivaldybės kelyje Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys (4,82 km), Trakų rajono kelias Strėva–Ismonys–Rūdiškės (6,13 km), rašoma „Via Lietuvos“ pranešime spaudai.
Darbai taip pat numatyti Radviliškio, Kretingos, Skuodo, Kaišiadorių rajonuose. Taip pat Kalvarijos savivaldybėje, Pasvalio, Joniškio, Raseinių, Telšių, Prienų, Vilniaus, Kelmės, Lazdijų, Kauno rajonuose.
Žvyrkelių asfaltavimas vyksta pagal eilę, sudarytą remiantis 2024 metų rugsėjį patvirtinta atnaujinta programa.
Šiemet į projektų portfelį įtraukta dar 17 ruožų, kurių bendras ilgis siekia beveik 88 km. Šių projektų įgyvendinimo darbams viešieji pirkimai bus skelbiami šių metų trečią–ketvirtą ketvirčius.
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