ŽŪM: švelninami reikalavimai kiaulių laikytojams

Pasak ministerijos, naujieji reikalavimai numatys galimybę didesniam ratui ūkininkų, laikantis esminių biosaugos reikalavimų, auginti kiaules ne tik savo reikmėms, bet ir pardavimui.

Svarbiausi pakeitimai, anot žemės ūkio ministro, bus taikomi ūkiams, auginantiems pardavimui ne daugiau kaip 100 kiaulių.

„Nors šiems ūkiams taikomi šiek tiek aukštesni biologinio saugumo reikalavimai nei tiems, kurie augina iki 10 penimų kiaulių savo reikmėms, tačiau ir jie – pakankamai lengvai įgyvendinami. Štai, pavyzdžiui, atsižvelgus į išsakytas augintojų nuomones ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektorių patirtį, panaikintas reikalavimas tokiems nedideliems versline kiaulininkyste ketinantiems užsiimti ūkiams įsirengti atskirą dušą kiaulių laikymo vietoje“, – pranešime sako žemės ūkio ministras Andrius Palionis.

Tačiau, pabrėžia ministras, visiems kiaulių laikytojams išlieka reikalavimai prieš įeinant į kiaulių laikymo patalpas persivilkti drabužius ir persiauti avalynę, nešerti kiaulių virtuvės atliekomis, grybų ar uogų valymo likučiais, šviežiai nušienauta žole, nes tai – vienas iš galimų užkrato šaltinių.

Dezinfekciniai kilimėliai, kaip ir buvo reikalaujama iki šiol, privalo būti įrengti prie įėjimo į kiaulių laikymo vietą ir tokio dydžio, kad jų nebūtų galima peržengti, be to, užpildyti reikiamos koncentracijos dezinfekciniu tirpalu. Dezinfekcinis kilimėlis negali būti įrengtas pastato išorėje, nes lietingomis dienomis gali prilyti, dėl to jis neatliks tinkamos dezinfekcijos. Kiaulių auginimo patalpose be šeimininko leidimo negali lankytis pašaliniai asmenys.

VMVT duomenimis, palyginti šių metų trijų ketvirčių duomenis su ankstesniais metais, pastebima, kad AKM šiemet plinta ženkliai lėčiau, todėl ir šios ligos protrūkių kiaulių laikymo vietose užfiksuota gerokai mažiau nei ankstesniais metais. 2020 metais Lietuvoje nustatyti tik 3 AKM protrūkiai, 2019 metais ligos protrūkių užfiksuota 6 kartus daugiau (t. y. 19 židinių), o 2018 metais – net 51.

„Rezultatai teikia vilties, akivaizdu, kad tiek VMVT inspektorių darbas, tiek nuolatinis bendradarbiavimas su ūkininkais ir sustiprėjęs žmonių sąmoningumas laikantis biologinio saugumo priemonių bei atsakingas požiūris į kiaulių laikymą duoda rezultatų. Būtent dėl to mažėja reikalavimų kiaulių laikytojams. Tikimės, kad kai kurių reikalavimų atsisakymas paskatins daugiau ūkininkų auginti kiaules“, – sako A. Palionis.

VMVT duomenimis, tiek pernai, tiek ir šiais metais AKM protrūkiai kiaulių laikymo vietose buvo nustatyti tuose rajonuose, kur šis virusas aktyviai reiškėsi šernų populiacijoje. Šių metų sausio–rugsėjo mėnesiais Lietuvoje nustatyta 170 tokių vietų – jose AKM patvirtintas 195 šernams. Tuo tarpu 2019 metais per tą patį laikotarpį buvo nustatyta 371 virusu užkrėsta vieta, kuriose AKM patvirtintas 555 užsikrėtusiems šernams.