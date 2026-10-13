ŽŪM: didžioji dalis 20 mln. eurų paramą pasidalysiančių ūkių – maži ir vidutiniai

Ministerijos Eltai pateiktais Žemės ūkio duomenų centro (ŽŪDC) duomenimis, kompensacija numatoma iš viso daugiau kaip 81,9 tūkst. ūkių.
Iš jų 60,7 tūkst. valdos (74,1 proc.) sudaro iki 10 ha, 12,65 tūkst. (15,45 proc.) – nuo 10 iki 50 ha, o 3,64 tūkst. (4,44 proc.) – nuo 50 iki 100 ha.
Nuo 100 iki 300 ha valdančių ūkių kompensacijų sulauks 3,7 tūkst. (4,52 proc.), o didesnių nei 300 ha – kiek daugiau nei 1,2 tūkst. (1,49 proc.).
Taip ministerija atsako į Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) kritiką, kad jos pasirinkta grūdų bei pieno sektoriams palankesnė paramos schema, kuri palieka nuošalyje dalį ūkininkų.
ŽŪM teigimu, šie priekaištai neatitinka realybės, nes kompensacija bus skiriama pagal dirbamos žemės plotą, nepriklausomai nuo auginamos kultūros.
Pagal ministerijos pateiktus duomenis, kompensavimas apims 1,66 mln. ha žemės. Didžiausi kompensuojami plotai tenka žieminiams kviečiams – apie 795,2 tūkst. ha, rapsams – 302,2 tūkst. ha, vasariniams miežiams – 130,1 tūkst. ha ir kukurūzams – 65,7 tūkst. ha.
Taip pat nurodoma, kad paramos sulauks apie 16,2 tūkst. ha vaisių ir uogų, 9,4 tūkst. ha daržovių, 46,5 tūkst. ha grikių, 5 tūkst. ha pluoštinių kanapių ir 4,6 tūkst. ha sojų valdų.
Be to, ministerija nurodo, kad pagal sutartą schemą kompensacija pasieks 8,57 tūkst. mišrių ūkių, užsiimančių ir augalininkyste, ir gyvulininkyste.
ŽŪM teigimu, pasirinkta schema leidžia kompensuoti tiek kuro, tiek trąšų kainų augimo sukeltus nuostolius.
Ministerija tvirtina, kad ŽŪR teiktas siūlymas būtų panaikinęs galimybę kompensuoti trąšų brangimą, todėl diskusijoje su socialiniais partneriais sutarta taikyti schemą ūkiams, valdantiems iki 300 ha žemės ir turintiems iki 300 pieninių karvių.
Anot ministerijos, siekiama sumažinti administracinę naštą – ūkininkams nereikės teikti prašymų, o kompensacijos bus išmokamos pagal nustatytus kriterijus.
Kaip skelbė ELTA, ŽŪR išreiškė kritiką ŽŪM ir jos vadovui Kęstučiui Mažeikai dėl nepakankamo dialogo su ūkininkų atstovais.
Anot asociacijos, nors dar rugpjūtį ministerijai ji pateikė siūlymus dėl 20 mln. eurų paramos skirstymo mechanizmų, į juos atsižvelgta nebuvo, o paramos skirstymo metodika ir ekonominis pagrindimas bendruomenei iki šiol neatskleisti.
Europos Komisija (EK) sudarė 540 mln. eurų vertės skubios paramos ūkininkams paketą, o Lietuvai iš jo skirta 9,8 mln. eurų. Vyriausybė paskelbė šią sumą padvigubinanti, todėl bendra kompensacijoms skiriama suma sieks beveik 20 mln. eurų.
Ši parama skirta kompensuoti dėl išaugusių degalų ir trąšų kainų padidėjusias gamybos sąnaudas. Ją planuojama išmokėti be ūkininkų teikiamų paraiškų, siekiant sumažinti biurokratinius trikdžius.
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