Vyriausybė – už, kad valstybinės žemės pardavimo pajamos eitų šiam fondui

Kaip teigiama Aplinkos ministerijos parengtame Vyriausybės nutarimo projekte, Valstybės gynybos fondo įstatymo projekte turėtų būti tikslinama fondo lėšų sąmata į ją įtraukiant naują pajamų šaltinį ir jo įplaukas.

Be to, anot ministerijos, neturėtų būti atsisakoma reikalavimo, kad įsigyti žemės ūkio paskirties žemės iš valstybės turi teisę bet kuris tokio sklypo bendraturtis – privatus asmuo, jeigu nėra galimybės jos atidalyti ir suformuoti atskiro sklypo, nes atidalijus ją būtų galima parduoti kaip besiribojantį sklypą.

„Valstybei su bendraturčiais – privačiais asmenimis (...) priklausančių žemės sklypų administravimas reikalauja atitinkamų sąnaudų, sklypų administravimui naudojamos valstybės biudžeto lėšos“, – teigia ministerija.

Supaprastinant investicinių sklypų suteikimo tvarką didelius gamybos projektus įgyvendinančioms įmonėms, siūloma, kad valstybiniai žemės ūkio paskirties sklypai gali būti įsigyjami tik ten, kur galima žemės ūkio veikla.

Seimo narių Kazio Starkevičiaus bei Viktoro Fiodorovo inicijuotomis pataisomis siūloma, kad būtų parduodami ne didesni kaip 10 hektarų sklypai.

Tačiau, kaip teigia ministerija, kadangi tokie sklypai sudari didžiąją dalį (apie 73 proc.) bendro valstybinės žemės ploto, siekiant nesudaryti išskirtinių sąlygų vienai asmenų grupei įsigyti tokios žemės ir nedidinti valdų, siūloma leisti įsigyti iki 5 ha sklypus.

Be to, norint išlaikyti didesnius sklypus, tinkančius gamybos projektams ar krašto apsaugos reikmėms, siūloma leisti be aukciono įsigyti tik sklypus, neįtrauktus į investicijų projektams rezervuotų sklypų sąrašą ir nereikalingus karinei infrastruktūrai.

Taip pat siūloma drausti įsigyti valstybinės žemės ūkio paskirties sklypus, besiribojančius su valstybiniais miškais.

Siekiant surinkti daugiau lėšų ir mažinti spekuliacijų, kai žemė perkama norint ją greitai perparduoti, siūloma padidinti jos kainą 20 procentų.

Taip pat siūloma sandorius dėl tokių sklypų įsigijimo sudaryti nuo šių metų liepos, nuosavybės perdavimą ir atsiskaitymą už juos numatant nuo 2026 metų.

Nacionalinės žemės tarnybos duomenimis, šiuo metu yra 127,8 tūkst. iki 5 ha valstybinės žemės ūkio paskirties sklypų, bendras jų plotas sudaro 60,5 proc. viso jų ploto. Pardavus iki 5 ha sklypus, pajamos į valstybės biudžetą siektų apie 897 mln. eurų.