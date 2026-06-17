Vyriausybė – už idėją dalintis elektra tarp vartotojų, per dvi dienas pakeisti tiekėją

„Šį paketą vadiname elektros rinkos dizaino paketu, bet iš esmės tai paketas, skirtas vartotojų galimybių stiprinimui, jų teisių stiprinimui, taip pat sudarytos sąlygos jiems dalyvauti elektros energijos rinkoje“, – posėdyje teigė ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Ministerija siūlo būdus, kaip elektros vartotojams suteikti daugiau lankstumo ir aktyviau dalyvauti elektros rinkoje – leisti pasirinkti kelis tiekėjus vienam objektui.
Anot ministerijos, dabar elektros tiekėjo arba plano keitimas trunka mėnesį ir yra per lėtas, todėl siekiama šį procesą pagreitinti iki dviejų darbo dienų.
Siūloma į teisės aktus įrašyti konkrečias sąlygas, kada gaminantys arba aktyvieji vartotojai elektros perteklių per virtualias dalinimosi platformas galėtų perduoti saulės jėgainėse arba kaupikliuose sukauptą energiją kitiems.
„Tai leis naudotis žaliosios energetikos nauda ir tiems vartotojams, kurie neturi galimybių patys įsirengti elektrinės“, – siūlymo dokumentuose teigia ministerija.
Tuo metu viename objekte naudotis kelių tiekėjų paslaugomis būtų galima įrengus papildomus išmaniuosius skaitiklius, skirtingiems įrenginiams ar vartojimo reikmėms būtų galima rinktis skirtingus tiekėjus ir planus.
Galimybė pasikeisti tiekėją per dvi darbo dienas taip pat bus suteikta buitiniams vartotojams su išmaniaisiais skaitikliais.
Dar siūloma, kad teikėjai tam tikromis sąlygomis galėtų keisti neterminuotų kintamos kainos sutarčių sąlygas, prieš tai iš anksto apie tai informavus klientą ir suteikus jam galimybę nutraukti sutartį. Taip siekiama spręsti atvejus, kai tiekėjas faktiškai negali keisti sutarties sąlygų be vartotojo sutikimo net jei sąlygos rinkoje iš esmės pasikeičia.
Ministerijos teigimu, dabar vartotojai turi per mažai galimybių aktyviai dalyvauti elektros rinkoje – negali lengvai dalintis pagaminta energija, taip pat naudotis kelių tiekėjų paslaugomis vienu metu, nors tą leidžia ES teisė.
„Siekiama suteikti vartotojams daugiau pasirinkimo ir lankstumo elektros rinkoje, kas liečia tiekėjus, įteisinti elektros energijos dalijimąsi tarp vartotojų, pagreitinti tiekėjo pakeitimą bei pašalinti esamas reguliavimo spragas ir neaiškumus, sparčiai besikeičiant rinkos sąlygoms“, – teigia ministerija.
Elektros energetikos įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas.
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