Vyriausybė – už draudimą skatinti dalyvavimą internetinėse loterijose

Finansų ministerijos parengtoje išvadoje nurodoma, kad siūloma atsisakyti formuluotės „bet kuria forma ir bet kokiomis priemonėmis skleisti informaciją“, kuri prieštarautų galiojančiam loterijų veiklos reglamentavimui, nedraudžiančiam loterijų reklamos.

Pagal Loterijų įstatymą loterijų įmonės turi teisę organizuoti televizijos žaidimus, kurių metu nustatomi ir skelbiami loterijų laimėtojai, įskaitant kai bilietai įsigyti internetu, laimėtojus, siūloma nustatyti, kad televizijos žaidimas nėra priemonė, skatinanti dalyvauti internetinėse loterijose.

Be to, draudimą siūloma taikyti neatsižvelgiant į loterijos bilietų platinimo būdą – ar jie platinami per tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalus, ar interneto, ar telefono ryšiu.

Taip pat siūloma atlikti galimo poveikio loterijų ir susijusiems verslo sektoriams vertinimą, be to, projektas turėtų būti notifikuotas Europos Komisijai.

Šiuo metu Loterijų įstatymas nenumato skatinimo dalyvauti interneto ryšio loterijose apribojimų, išskyrus reklamos draudimą vaikams ir paaugliams skirtuose renginiuose, laikraščiuose, žurnaluose, knygose, radijo ir televizijos laidose, interneto svetainėse.

Seimo nariai siūlo nustatyti, kad Lietuvoje draudžiama skatinti dalyvauti interneto ryšio loterijose – bet kuria forma ir bet kokiomis priemonėmis skleisti informaciją ar įtikinėti, įskaitant paties loterijų organizatoriaus renginius, akcijas, nuolaidas, dovanas, skatinančius dalyvauti internetinėse loterijose.

Projekto rengėjas Seimo narys Andrius Palionis, projektą teikia 37 parlamentarai. Anot jų, dabartinis reguliavimas neturi pakankamai apsaugos priemonių nuo galimų finansinių praradimų, neigiamo interneto ryšiu teikiamų loterijų poveikio, todėl pratina asmenis prie azartinių žaidimų.