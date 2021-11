Vyriausybė siūlo leisti vartoti stiprųjį alkoholį 18-mečiams

Trečiadienį Ministrų kabinetas iš esmės pritarė Seimo valdančiųjų iniciatyva svarstomiems pakeitimams, kuriais nuo aštuoniolikos metų būtų leista vartoti silpną (iki 15 proc.) alkoholį, numatoma ilginti alkoholio pardavimo laiką sekmadieniais iki 20 val., kiek liberalizuoti alkoholio reklamą.

Dabar sekmadieniais alkoholio galima įsigyti nuo 10 val. iki 15 val., kitomis dienomis – nuo 10 iki 20 valandos. Vartoti alkoholį, nepriklausomai nuo jo stiprumo, dabar galima nuo 20 metų.

Vyriausybės patvirtintose Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtose išvadose be kita ko raginama dar labiau liberalizuoti nuostatas dėl 18-mečių, nei svarstoma Seime: jiems siūloma leisti „vartoti ir turėti alkoholinius gėrimus, neatsižvelgiant į jų stiprumą“.

„Kartu įvertinus sveikatos ekspertų nuogąstavimus dėl to, kaip alkoholio pardavimas pilnamečiams asmenims gali paveikti nepilnamečius asmenis, siūlytina nustatyti pereinamąjį laikotarpį iki 2023 metų sausio 1 dienos ir taip suteikti galimybę adaptuoti valstybines alkoholio vartojimo prevencijos strategijas, socialines reklamas, švietimo apie alkoholio žalą nepilnamečiams asmenims programas ir kitas reikšmingas alkoholio vartojimo prevencijos priemones“, – teigiama Vyriausybės išvadose.

Įstatymo pataisų iniciatoriai taip pat siūlo leisti prekiauti iki 15 proc. natūralios fermentacijos alkoholiu mugėse ir parodose (šiuo metu mugėse – 7,5 proc., parodose – 13 proc.).

Pataisose numatyta leisti alkoholio gamintojams pristatyti savo produktus socialiniuose tinkluose, leisti „objektyvią pažintinę, mokslinę, istorinę informacijos apie alkoholinių gėrimų vartojimo būdus, gamybą, tradicijas, pelnytus apdovanojimus sklaidą“.

Vyriausybė savo ruožtu kviečia nustatyti ir tai, kad reklama nelaikoma informacija apie alkoholinius gėrimus, kai ji pateikiama mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami vartotojui. Taip pat reklama nebūtų laikoma informacija, pateikta alkoholinių gėrimų gamintojų, pardavėjų ar pristatymo paslaugą per interneto platformas vykdančių įmonių interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

Seimas po pateikimo pataisoms yra pritaręs ir dabar jas pradeda svarstyti komitetai.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovai apgailestauja, kad siūlymais liberalizuoti alkoholio prekybą ir vartojimą šalyje bandoma susilpninti kontrolę.

Naujausi PSO duomenys rodo, kad Lietuva patenka į penketuką šalių, kurios per penkerius metus labiausiai sumažino alkoholio vartojimą. Be to, PSO ragina valstybes labiau reguliuoti socialinių tinklų ir interneto žiniasklaidos rinkodarą, susijusią su alkoholiu.