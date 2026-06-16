Vyriausybė nesutinka kelti NPD, siūlo MMA nuo kitų metų didinti 8 proc.

„Dėl NPD buvo sutarimas nuo pradžių, kad tai nėra klausimas ant stalo, mes pasakėme, kad NPD nevertinti, kai tarsitės dėl MMA dydžio, nes NPD yra horizontali priemonė, taikoma ne tik minimalų atlyginimą uždirbantiems“, – Trišalės tarybos posėdyje antradienį sakė socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk.
„Siūlysime fiksuoti skirtingas nuomones, Vyriausybės pozicija – kad MMA turėtų kilti 8 proc., kas būtų 92 eurai – iki 1245 eurų“, – pridūrė ji.
Pasak viceministrės, toks dydis siejamas su 2027 metais prognozuojamu vidutiniu darbo užmokesčiu ir įvertinant Lietuvos banko pateiktas prognozes.
Tiek profesinių sąjungų, tiek darbdavių atstovai teigė esantys nusivylę, kad Vyriausybės atstovai nesiėmė svarstyti jų siūlymo.
„Ačiū už tą dydį, bet socialinio dialogo egzamino jūs neišlaikėt. Bent jau reikėjo nusinešti ir pasvarstyti, bet jūs tiesiai šviesiai mums parodėt, kad mūsų susitarimai yra nieko verti“, – posėdyje teigė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė.
„Gerai, kad didesnis dydis nei sutarėm, šitas sveikintina, bet mintis buvo kitokia. Mintis buvo apie susitarimus, iš principo visos vyriausybės kalba, kaip darbdaviai su profsąjungom nesusitaria, kaip jie galėtų padėti tarpininkauti. Įvyko tas susitarimas su labai didelėmis nuolaidom, tiek ir mums su skaudančia širdim, tiek ir darbdaviams su skaudančia širdim, tikėjomės kad ir jūs su skaudančia širdim išeisite pasitarti, bet to neįvyko“, – pridūrė profesinių sąjungų atstovė.
Tuo metu viceministrė teigė, kad darbdavių ir profsąjungų susitarimas vyko ne „pagal žaidimo taisykles“: „Turime išlaikyti valstybės finansų egzaminą“.
Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis pabrėžė besitikintis, kad naujasis premjeras išgirs jų ir profsąjungų siūlymą.
„Su visa pagarba, mums viena pusė nenustatinėja, ką mes galime susitarti, ir jokių dalykų, kad jūs galite ar negalite tartis, nebuvo. (...) Mes galime susitarti, ką mes norime, jūsų reikalas priimti kaip vienai šaliai ar nepriimti, bet mes turime susitarimą. (...) Antras dalykas – mūsų susitarimas, su visa pagarba, ne jums ir ne šitai premjerei, o naujam premjerui ir mūsų lūkestis, kad nauja Vyriausybė išgirs šitą istorinį susitarimą ir jį vertins“, – posėdyje kalbėjo A. Romanovskis.
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