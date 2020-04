VMVT: viešojo maitinimo įmonių darbuotojų sveikata rūpinamasi vis dar nepakankamai

Per paskutines dvi balandžio dienas VMVT inspektoriai patikrino 112 viešojo maitinimo subjektų, kuriuose buvo vertinama, kaip laikomasi Operacijų vadovo nustatytų COVID-19 infekcijos valdymo sąlygų ir rekomendacijų.

Deja, bet 36 proc. jų buvo nustatyta pažeidimų. Daugiausia pažeidimų per neplaninius patikrinimus užfiksuota Kauno ir Panevėžio regionuose. Utenos ir Marijampolės regionuose tikrintose viešojo maitinimo įmonėse pažeidimų nenustatyta, jose karantino sąlygų laikomasi labai atsakingai.

Daugelyje tikrintų viešojo maitinimo įstaigų atsakingi asmenys nepakankamai dėmesio skiria darbuotojų sveikatos būklės vertinimui prieš darbo pradžią, kaip nustatyta sveikatos apsaugos ministro sprendime.

Be to, prie įėjimų į kai kurias viešojo maitinimo įstaigas dar vis nėra informacijos, atkreipiančios lankytojų dėmesį į asmens higienos laikymosi būtinybę, nėra skelbimų su įspėjimais apie tai, kad rizikos grupių asmenims jose nerekomenduojama lankytis. Taip pat nustatyta atvejų, kai kavinių staliukai statomi per arti pėsčiųjų takų, gyvenamųjų namų langų bei neišlaikomi atstumai tarp kavinių lankytojų.

Kavinių personalas atsakingai stebi, kad kavinių laikytojai dėvėtų apsaugines kaukes arba kitas apsaugines veido priemones, tačiau visgi inspektoriai užfiksavo keletą pažeidimų. Keliose viešojo maitinimo įmonėse buvo nepakankamai valomas ir dezinfekuojamas lankytojų aptarnavimui skirtas inventorius ir dažnai liečiami paviršiai.

Artėjantį ilgąjį savaitgalį VMVT inspektoriai tęs viešąjį maitinimą vykdančių įmonių patikras, tad verslininkų ir lauko kavinių, barų ir restoranų klientų prašoma būti atsakingais ir laikytis asmens higienos ir maisto saugos reikalavimų, kad šią Motinos dieną galėtume sutikti rimstant koronaviruso grėsmėms.