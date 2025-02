Viešbučių atstovai: nauja turistų registravimo tvarka kelia sumaištį

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vykdomoji direktorė Eglė Ližaitytė sako, kad viešbučiai skundžiasi dėl itin didelės reikalaujamų duomenų apimties, tuo metu tris viešbučius Vilniuje valdančio tinklo „Centrum Hotels“ vadovas Artūras Vainoras teigia, kad darbo krūvis registratūros darbuotojams išaugo kone du kartus.

„Vargstam. Dabar gerai, kai nėra didelio užimtumo, tai kol kas spėjam, bet kai ateis sezonas, kai pradės važiuoti grupės, tų rezervacijų bus žymiai daugiau, svečių bus daugiau, tai bus žymiai daugiau darbo“, – BNS sakė A. Vainoras.

E. Ližaitytė teigė planuojanti kreiptis į valdžios institucijas ir prašyti, kad sistema būtų keičiama.

„Ką mes girdim iš savo narių ir tuos klausimus keliame „Keliauk Lietuvoje“ ir jau iki Seimo eina, tiesiog dėl tų duomenų apimties ir tikrai to tikslo, nes labai daug duomenų reikia rinkti ir viešbučiai turi dirbti vos ne kaip migracijos padalinys ar pasienio punktas – ir adresą, ir gyvenamą vietą reikia nurodyti. Tai tikrai kelia labai daug nepatogumų ir sumaišties“, – BNS pasakojo E. Ližaitytė.

A. Vainoras pabrėžė, kad su duomenų apimtimi viešbučiai susitvarkytų, jei būtų aišku, kam jie yra reikalingi.

„Nelabai suvokiu, kaip bus naudojami šitie duomenys. Labai norėtume sulaukti kažkokių pirmų ataskaitų, kokia iš to yra nauda. To labai norėtųsi. Jeigu ta nauda yra apčiuopiama, tai gerai, bet jeigu neapčiuopiama, tai kam šitas? Jau negana to, kad darbo daugiau, bet kiek investicijų reikės kiekvienam viešbučiui į IT sistemas pritaikyti, kad jos automatiškai tuos duomenis perkeltų...“, – aiškino A. Vainoras.

„Centrum Hotels“ vadovas teigė, kad dėl naujo tvarkos svečių registravimas trunka beveik du kartus ilgiau, o klientai jaučiasi nesaugūs ir reiškia nepasitenkinimą darbuotojams.

„Praktiškai dvigubai (ilgiau užtrunka įregistruoti kambarį – BNS), o jeigu grupė, tai visai. Mes anksčiau grupes iš anksto pasiruošdavom, o dabar visus reikia suregistruoti, o svečiai jeigu anksčiau atvykdavo dviese, tai mes vieno iš jų vardu rezervaciją pildydavom, vieną svečio kortelę ant kambario, o dabar reikia abu žmones įvesti“, – pasakojo A. Vainoras.

„Tikrai, labai daug (skundų sulaukiame – BNS), ir mes, ir „Keliauk Lietuvoje“, labai daug kas atsisako pildyti arba tiesiog šituos duomenis pateikia bet kokius (netikrus – BNS). (...) Jiems nesaugumo jausmas kyla, į kokią čia sistemą vedami duomenys, vos ne kaip sekimas asmens, kur dabar tie duomenys nukeliaus, apie žmogaus adresą, kur jis keliavo, su kuo keliavo. Labai daug klausimų kyla, o viešbučiai yra tik tarpininkai“, – aiškino Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė.

A. Vainoras akcentavo, kad viešbučiai neturėjo pakankamai laiko tinkamai pasiruošti pokyčiams.

„Su mumis taip ir nebuvo derinta. Visa informacija, kaip viskas veiks, galutinai buvo paskelbta gruodžio 5 dieną, kai nuo Naujų metų turim daryt“, – sakė jis.

Nuo sausio pirmosios kiekvienas į viešbutį atvykęs suaugęs žmogus turi užpildyti specialių registracijos lapą, kuriame turi nurodyti ne tik vardą, pavardę ir asmens dokumento numerį, bet ir kartu atvykusių vaikų skaičių, kelionės tikslą. Šie duomenys per 24 valandas turi atsirasti Nacionalinėje turizmo informacinėje sistemoje.

Ši sistema pakeitė apgyvendinimo įstaigų pildytas ir penkerius metus saugotas popierines turistų korteles.