VERT: už elektrą permokančių buitinių vartotojų skaičius sumažėjo

„Matome, kad už elektros energiją permokančių vartotojų skaičius ir toliau nuosekliai mažėja. Tai rodo, kad vartotojai aktyviai domisi kainų pasiūlymais, seka naujienas ir ieško geriausios kainos“, – pranešime teigia VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Skelbiama, kad šiuo metu 32 proc. (daugiau nei 335 tūkst.) buitinių elektros vartotojų per mėnesį moka nuo 25 iki 28,9 cento už kilovatvalandę (kWh) ir daugiau. Iš jų 55 tūkst. vartotojų, pasirinkusių fiksuotos kainos planus, vis dar gerokai permoka už elektrą, mokėdami nuo 29 centų už kWh.
VERT pabrėžia, kad kad visi vartotojai turi galimybę rinktis palankesnius planus. Pagal vyraujančius nepriklausomų tiekėjų planus, naujiems vartotojams, kurie suvartoja apie 100 kWh per mėnesį, siūlomos sutarčių kainos prasideda nuo 22,1 cento už kWh, tačiau konkreti suma priklauso nuo vartojimo, sutarties termino, pasirinkto tiekėjo ir kitų faktorių.
