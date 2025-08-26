VERT leido plėtoti pirmąjį saulės parką: kas naudosis jo tiekiama elektra?

Gavusi leidimą plėtoti saulės parką, asociacija kreipsis dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso suteikimo, antradienį pranešė energetikos rinkos reguliuotojas.
„Tai yra išskirtinis projektas, skirtas patenkinti viešųjų objektų ir socialiai pažeidžiamų vartotojų elektros energijos poreikį Šiaulių savivaldybėje“, – pranešime sako VERT pirmininko pavaduotoja Jelena Dilienė.
Bendriją sudarys Šiaulių savivaldybė ir 16 įvairių Šiaulių miesto įstaigų – mokyklos, ugdymo centrai, akademijos, globos namai, socialinių paslaugų centrai.
Įstaigos savarankiškai apsirūpins elektra iš 4 megavatų (MW) galios saulės parko. Apie trečdalį elektros bendrija planuoja nemokamai perduoti nepriteklių patiriantiems asmenims, kurių, Šiaulių miesto savivaldybės duomenimis, yra apie 1,3 tūkstančio.
Nacionalinis plėtros bankas ILTE pavasarį skyrė apie 100 tūkst. eurų paramą energetikos bendrijos steigimui Šiauliuose.
Tai pirmoji ILTE sutartis, pasirašyta įgyvendinant priemonę „Paskolos energetikos bendrijoms“.
Miesto valdžia siekia įkurti bendriją, kuri gamintų elektrą „Saulės dominijos“ nariams – savivaldybės administracijai, kultūros centrui, teniso akademijai, globos namams, ugdymo įstaigoms, socialinių paslaugų centrui, koncertų salei.
Dar 30 proc. energijos būtų skirta energetinį nepriteklių patiriantiems Šiaulių gyventojams – apie 1,3 tūkst. žmonių.
