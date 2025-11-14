 Verslo partnerių paieškai užsienyje – 0,4 mln. eurų paramos

Ekonomikos ir inovacijų ministerija verslo asociacijoms paskirstė 0,38 mln. eurų subsidijų, skirtų padėti įmonėms pristatyti savo produktus užsienio rinkoms ir rasti jose partnerių.

Už šias lėšas Lietuvos verslai dalyvaus parodose Nyderlanduose, Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje, Pietų Korėjoje ir Vokietijoje, penktadienį pranešė ministerija.

„Subsidijos padės įmonėms drąsiau žengti į naujas rinkas ir paskatins mūsų verslų augimą ir plėtrą“, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.

Po 80 tūkst. eurų skirta Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijai LINPRA, informacinių technologijų įmonių asociacijai „Infobalt“ bei Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijai, 79,2 tūkst. eurų – filmų ir medijų įmonių asociacijai „Baltic Film & Creative Tech Cluster“, 65,5 tūkst. eurų – sveikatos ir biotechnologijų įmonių asociacijai „LithuaniaBio“.

