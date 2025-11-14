Verslo partnerių paieškai užsienyje – 0,4 mln. eurų paramos

Už šias lėšas Lietuvos verslai dalyvaus parodose Nyderlanduose, Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje, Pietų Korėjoje ir Vokietijoje, penktadienį pranešė ministerija.
„Subsidijos padės įmonėms drąsiau žengti į naujas rinkas ir paskatins mūsų verslų augimą ir plėtrą“, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.
Po 80 tūkst. eurų skirta Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijai LINPRA, informacinių technologijų įmonių asociacijai „Infobalt“ bei Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijai, 79,2 tūkst. eurų – filmų ir medijų įmonių asociacijai „Baltic Film & Creative Tech Cluster“, 65,5 tūkst. eurų – sveikatos ir biotechnologijų įmonių asociacijai „LithuaniaBio“.
