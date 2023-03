Siūlymui griežtinti verslo liudijimų išdavimą – smulkiojo verslo kritika

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija sako, kad dėl pakeitimų norinčių per trumpą laiką ir mokant nedaug mokesčių legalizuoti pajamas sumažės, bet abejoja, ar leidžiant su verslo liudijimu dirbti ne trumpiau nei 30 dienų iš esmės pagerėtų situacija dėl šešėlio.

Dabar verslo liudijimą galima išsiimti ir vienai, ir kelioms dienoms.

Valdančiųjų atstovas giria naują modelį, opozicijos narys vadina pertekliniu suvaržymu

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė sako, kad pakeitimais siekiama „išgryninti“ tuos, kuriems reikalingi verslo liudijimai. Anot jo, siekiama, kad verslo liudijimai liktų tik tam, kam ir skirti – pačiam smulkiausiam verslui, o nuolat veikiantys ir gaunantys didesnes pajamas užsiimtų individualia veikla.

„Verslo liudijimų forma skirta pačiam smulkiausiam verslui, kuris yra labiau kaip papildomos pajamos, hobis ar vykdomas trumpą laiką metuose, bet ne ieškantiems būdo mokėti kuo mažesnius mokesčius, nors vykdoma veikla yra pagrindinis pajamų šaltinis“, – BNS teigė komiteto vadovas.

„Šiai dienai efektyvus pajamų mokesčio tarifas dirbantiems su verslo liudijimais gaunasi labai mažas – vos per 2 proc., o vykdoma veikla yra nuolatinė ir niekuo nesiskirianti nuo kitų verslo formų. Tai neteisinga kitų verslo formų atžvilgiu, be to, dirbantys pagal verslo liudijimus socialiai apsaugomi mažiausiai“, – pareiškė jis.

Tuo metu Seimo Biudžeto ir finansų komitete dirbantis „darbietis“ Vytautas Gapšys BNS sakė, kad šis Finansų ministerijos siūlymas neturės efekto ir yra perteklinis suvaržymas: „Turėtume palikti galimybę lanksčiai dirbti“.

Turėtume palikti galimybę lanksčiai dirbti.

„Mes nebūtume linkę pritarti. Žmonėms bus brangesni verslo liudijimai, nes jie turės susimokėti už visą mėnesį. Sprendimas gali atnešti daugiau žalos nei padaryti naudos per tuos mokesčius, kurie gali būti ne tokie jau ir dideli įvertinus visas aplinkybes“, – kalbėjo parlamentaras.

Jis mano, kad neleisti piktnaudžiauti galima įtvirtinant saugiklius – diferencijuoti verslo liudijimų kainas, nustatyti veiklas, kurioms negalima verslo liudijimų išsiimti kelioms dienoms.

Asociacija siūlo verslo liudijimus sieti su uždirbama suma

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė įsitikinusi, kad vieno mėnesio ribojimą paskatino siekis legalizuoti šešėlinės veiklos pajamas mokant minimalius mokesčius, piktnaudžiavimas verslo liudijimų schema.

„Kad jas ištrauktų iš šešėlio, buvo pigu sumokėti už verslo liudijimą, pavyzdžiui, už penkias dienas, ir parodyti 45 tūkst. eurų pajamas. Mokesčiai tikrai juokingi. Bet viskas legalu“, – BNS kalbėjo D. Čibirienė.

Jos teigimu, iškreipta situacija užsiimant kai kuriomis veiklomis, kai dirbama visus metus, o parduodama tik kelias dienas, kurioms ir paimamas verslo liudijimas, o tada santykis tarp uždirbtų pajamų ir sumokėtų mokesčių yra „tikrai negeras“.

„Pavyzdžiui, žmogus gamina baldus, lipdo iš molio, gauna užsakymų, per vieną pardavimo dieną jie visi parduodami. Verslo liudijimas paimtas penkioms dienoms, o iš tiesų žmogus dirbo visą mėnesį ar ilgiau“, – tvirtino ji.

Jeigu išsiimi verslo liudijimą penkioms dienoms, legaliai gali uždirbti 274 eurus, jeigu pusmečiui – 10 tūkst. eurų, o viršijanti suma būtų apmokestinta kaip individuali veikla pagal pažymą.

Tačiau asociacijos vadovė mano, kad su mokesčių slėpimu šiuo atveju reikėtų kovoti kitaip: leistiną metinę pajamų sumą skaidyti atsižvelgiant į tai, kokiam laikui išduodamas verslo liudijimas.

„Jeigu išsiimi verslo liudijimą penkioms dienoms, legaliai gali uždirbti 274 eurus, jeigu pusmečiui – 10 tūkst. eurų, o viršijanti suma būtų apmokestinta kaip individuali veikla pagal pažymą“, – BNS teigė ji.

D. Čibirienė sutinka, kad įteisinus šiuos pokyčius, norinčiųjų per trumpą laiką ir mokant nedaug mokesčių legalizuoti pajamas sumažės, bet vis tiek šis kelias išliks patrauklus: „Nes įsigijus verslo liudijimą vienam mėnesiui bus galima parodyti 20 tūkst. eurų pajamas“.

Tačiau D. Čibirienė įspėja, kad dėl naujos tvarkos nukentės žmonės, kurie verslo liudijimą pasiima dėl atsitiktinės, bet pajamų duodančios trumpalaikės veiklos, trunkančios kelias dienas per mėnesį, savaitgalį. Tie žmonės, pavyzdžiui, gidai, korepetitoriai, fotografai, anot jos, tikriausiai dirbs nelegaliai, nes vieno mėnesio verslo liudijimo kaina gali būti didesnė nei uždirbama per kelias dienas.

Smulkusis verslas: pakeitimai pakenks nemažai daliai gyventojų

Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos pirmininkės Zitos Sorokienės teigimu, tokiais pakeitimais siekiama, kad su verslo liudijimais dirbantys žmonės dirbtų pagal darbo santykius. Ji įsitikinusi, kad pakeitimai pakenks nemažai daliai gyventojų, kurie, turėdami darbo santykius, taip pat dirba ir su verslo liudijimu savaitgaliais ar po darbo.

Z. Sorokienė mano, kad įvedus mėnesio reikalavimą dalis žmonių, dirbančių kelias dienas, gali pasirinkti tiesiog dirbti nelegaliai.

Asociacijos vadovė teigė siūliusi, kad kelioms dienoms paėmę verslo liudijimus žmonės draustųsi patys mokėdami mokesčius nuo minimalios mėnesio algos.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, 2022 metais 93,76 tūkst. gyventojų turėjo išsiėmę 297,8 tūkst. verslo liudijimų: iki penkių dienų galiojančius dokumentus buvo pasiėmę 5,4 tūkst. žmonių, jie įsigijo 19,5 tūkst. verslo liudijimų, 5-10 dienų trukmės 85,2 tūkst. verslo liudijimų turėjo 34,4 tūkst. gyventojų, o 10-30 dienų – atitinkamai 120,2 tūkst. ir 37,8 tūkst.

Finansų ministerija praėjusią savaitę paskelbė ir apie daugiau naujovių verslo liudijimų turėtojams: jie nebegalės verstis būsto nuoma, jų pajamų riba mažinama nuo 45 tūkst. iki 20 tūkst. eurų per metus, kurią viršijus negalėtų būti mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.