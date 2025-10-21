 Verslo konfederacija pateikė savo siūlymus dėl NT mokesčio

2025-10-21 11:15
BNS inf.

Nuo kitų metų smarkiai augant nekilnojamojo turto (NT) mokestinei vertei bei gerokai didėjant komercinio turto mokesčiui, Lietuvos verslo konfederacija (LVK) siūlo savivaldybėms išdėstyti mokesčio augimą per trejus metus.

Verslo konfederacija pateikė savo siūlymus dėl NT mokesčio / Asociatyvi freepik.com nuotr.

LVK siūlo savivaldybėms mažinti NT mokesčio tarifus 2026 ir 2027 metais, kad mokestinė našta augtų nuosaikiai, antradienį pranešė asociacija.

Anot pranešimo, nuo 2026 metų NT mokestinė vertė kai kuriais atvejais auga du kartus, tokį turtą valdančios įmonės gali patirti sąnaudų šoką, o tai gali daryti neigiamą poveikį verslo aplinkai.

„Tai yra milžiniškos vertės klausimas, apie kurį kol kas nedaug kas kalba. Ir šiame kontekste svarbu tai, kad nuo kitų metų ir taip  verslui augs mokestinė našta: augs pelno mokesčio tarifas, didės kai kurių verslo formų apmokestinimas, bus įvedama papildoma NT mokesčio gynybos dedamoji. Suprantam, kad mokestis turi augti, tačiau augimas turi būti nuoseklus, kad verslas spėtų prisitaikyti“, – pranešime teigė LVK prezidentas Andrius Romanovskis.

Kaip rašė BNS, komercinis NT apmokestinamas 0,5–3 proc. tarifu, kuriuos nusistato savivaldybės.  

Karys
Kas čia do per organizacija,verslui ir verslininkams ,nereikia jokių konfederacij.Čia dar viena oro pardavėjų kontora,nekuria nei jokio produkto už ką būtų gaunami pinigai į biudžetą.
0
0
