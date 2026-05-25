Verlso konfederacija: papildoma paskata parodo žmogui, kad kaupimas šiandien apsimoka

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas siūlo naikinti 1,5 proc. užpraėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dydžio valstybės subsidiją kaupiantiesiems, jai skirtas biudžeto lėšas naudoti kitais būdais, pavyzdžiui, didinant „Sodros“ pensijas dabartiniams pensininkams.
„Lietuvos verslo konfederacija mano priešingai – politikai turėtų teikti siūlymus, kaip skatinti žmones kaupti pensijai ir stiprinti pensijų sistemą, o ne dalyti sunkiai įgyvendinamus pažadus, kad viskuo pasirūpins valstybė“, – teigiama verslo konfederacijos pranešime.
Pasak jo, antroji pensijų pakopa buvo sukurta tam, kad diversifikuotų gyventojų pensines teises ir turėjo bent iš dalies dirbančiųjų ateitį padaryti mažiau priklausomą nuo šalies demografinių tendencijų.
„LVK stebisi, kai vis garsiau kalbama apie prisitaikymą prie demografinių pokyčių ir lygiagrečiai vis dažniau kalbama apie tolesnį pensijų sistemos ardymą“, – teigia verslo atstovai.
Anot LVK, esama patirtis rodo, kad valdžia nėra pajėgi viena užtikrinti orios pensijos visiems gyventojams.
„Valstybės paskata kaupti antroje pakopoje yra subalansuota ir tikslinga priemonė, o politikų retorika apie naujas reformas iškart po jau įvykdytų pakeitimų yra neatsakingos ir žalingos“, – sako konfederacija.
„Esmė paprasta – gyventojai šiai dienai per „Sodra“ nesukaupia pakankamai senatvei. Net su papildoma valstybės parama senjorams, „Sodra“ šiai dienai negali užtikrinti orios senatvės, todėl gyventojai privalo papildomai taupyti savo senatvei asmeninėmis lėšomis“, – teigiama pranešime.
Pasak verslo atstovų, Lietuva turėtų vadovautis tokių valstybių kaip Japonija pavyzdžiu ir aiškinti gyventojams, kad socialinė apsauga negalės tinkamai pasirūpinti jais senatvėje, tam jie skatinami atsidėti 20-30 proc. savo pajamų.
„Dalis žmonių senatvę mato abstrakčiai ir yra linkę ją nuvertinti. Papildoma paskata parodo žmogui, kad kaupimas šiandien apsimoka ir taip sukuria paskatą tvaresnei gyventojų elgsenai bei formuoja Vakaruose jau nusistovėjusius įpročius investuoti į savo ateitį“, – nurodo LVK.
Konfederacijos teigimu, A. Syso įvardinama metinė 300 mln. eurų dydžio valstybės subsidija nėra tiksli, nes po reformos iš antros pakopos pensijų sistemos pasitraukus didesniam skaičiui dalyvių nei prognozuota skatinimui lėšų bus išleidžiama gerokai mažiau.
Anksčiau vertindamas A. Syso siūlymą finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigė, jog toks projektas gali sulaukti Vyriausybės palaikymo.
Kaupiant antroje pensijų pakopoje, kas mėnesį į pensijų fondus pervedama 3 proc. nuo asmens atlyginimo, o valstybė papildomai skiria 1,5 proc. VDU – šiemet tai sudaro apie 402 eurus per metus.
Seimas pernai priėmė įstatymą, kuriuo gyventojams sudaryta galimybė laisvai nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos atsiimti lėšas, kurias jie įmokėjo į antros pakopos pensijų fondus kartu su investicine grąža.
Per tris pensijų reformos mėnesius antros pakopos fondai iš viso neteko 4,4 mlrd. eurų turto – jis sumažėjo iki 6,2 mlrd. eurų ir pasiekė tokį lygį, kuris buvo 2023 m. viduryje.
Iš bendro turto 2,9 mlrd. eurų grąžinta gyventojams, 1,3 mlrd. eurų – „Sodrai“.
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