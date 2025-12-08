Vartojimo prekių ir paslaugų kainos vėl šoktelėjo

Pasak institucijos, vartojimo prekių kainos padidėjo 0,5 proc., paslaugų kainos beveik nepasikeitė.
Agentūra skelbia, kad 2025 m. lapkritį, palyginti su spaliu, būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro grupės prekių ir paslaugų kainos padidėjo 1,5 proc. Daugiausia padidėjo šilumos energijos (8,2 proc.), skystojo kuro (6,7 proc.), gaminių ir medžiagų būsto priežiūrai ir remontui (1,1 proc.) kainos. Elektros energijos kainos sumažėjo 0,9 proc.
Pranešime rašoma, kad įvairių prekių ir paslaugų grupės kainų pokytį (kainos padidėjo 2,4 proc.) nulėmė asmens priežiūros prietaisų (8,9 proc.), asmens higienos reikmenų (8,5 proc.), bankų finansinių paslaugų (5,4 proc.), kosmetikos priemonių (4,9 proc.) kainų padidėjimas bei transporto draudimo (1,7 proc.) kainų sumažėjimas.
Statistika rodo, kad transporto prekių ir paslaugų kainos padidėjo 1,2 proc. Pokytį lėmė dyzelinių degalų (5,1 proc.), suskystintų automobilinių dujų (2,1 proc.), benzino (1,8 proc.) kainų padidėjimas. Keleivių vežimo oro transportu paslaugų kainos sumažėjo 2,1 proc., variklio tepalo – 2 proc.
Poilsio ir kultūros prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,5 proc. Daugiausia sumažėjo atostogų išvykų (3,4 proc.), žaislų, žaidimų ir mėgstamų dalykų (1,2 proc.) kainos, bet padidėjo gėlių (2,5 proc.), muziejų paslaugų (2,3 proc.) kainos.
Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos sumažėjo 0,1 proc. Labiausiai atpigo tešlos gaminiai su mėsa, gatavas maistas, ryžiai, užšaldytos jūros gėrybės, džiovinti vaisiai, bet pabrango šviežios ir atšaldytos jūros gėrybės, saulėgrąžų aliejus, riešutai, pievagrybiai, vaisių ir daržovių sultys.
Taip pat kito kai kurių šviežių daržovių ir vaisių kainos: daugiausia sumažėjo baltagūžių kopūstų, brokolių, spanguolių, bananų, morkų kainos, bet padidėjo saldžiųjų paprikų, mangų, vynuogių, bulvių, melionų kainos.
2025 m. lapkričio metinė (šių metų lapkritį, palyginti su pernai lapkričiu) infliacija sudarė 3,8 proc.
Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, degalų ir tepalų, tabako gaminių, mėsos ir jos produktų, alaus, spirituotų gėrimų, farmacijos gaminių, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kainų padidėjimas bei elektros energijos, automobilių kainų sumažėjimas.
Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 2,9 proc., paslaugų kainos – 5,9 proc.
