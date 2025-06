Valstybės kontrolė: auditas atvėrė piktžaizdes – IT paslaugos teikiamos neefektyviai?

Kaip skelbiama ketvirtadienį išplatintame Valstybės kontrolės pranešime, centralizuotai teikiamos ne visos viešajam sektoriui reikalingos IT paslaugos ir dalis institucijų jomis visai nesinaudoja.

Anot audito, praėjusiais metais Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra neteikė keturių iš 18-os vertintų IT paslaugų, įtrauktų į paslaugų katalogą. Tarp jų – duomenų bazių valdymo sistemų priežiūra, spausdinimo paslaugos, lokalių tinklų priežiūra.

Pagrindinė nesuteiktų paslaugų priežastis buvo IT specialistų trūkumas agentūroje, todėl viešojo sektoriaus institucijoms, pasak Valstybės kontrolės, toliau tenka pačioms rūpintis IT paslaugomis, kaip prieš prasidedant konsolidavimo procesui.

Kaip pažymėjo kontrolė, paslaugų gavėjai IT paslaugas dažnai įsigijo per viešuosius pirkimus, samdė savo IT specialistus arba turėjo galiojančias sutartis su kitais tiekėjais.

Valstybės kontrolė pabrėžė nesant įrodymų, kad sistema, į kurią per pastarąjį dešimtmetį investuota 100 mln. eurų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (ES) lėšų, padeda taupyti valstybės pinigus.

Pasak kontrolės, finansavimas buvo planuojamas neatsižvelgiant į realias paslaugų apimtis ir kainas, o faktinis IT paslaugų poreikis liko neapskaičiuotas.

„Nors stebima, kiek institucijų naudojasi centralizuotomis IT paslaugomis, to nepakanka. Atsiranda esminė problema – nevertinama, ar milijoninės investicijos sukūrė sistemą, kuri leistų sutaupyti“, – pranešime cituojama valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.

Jos teigimu, atsižvelgiant į tai, kad kitąmet baigsis ES finansavimas ir projektas, tikėtina, toliau turės būti finansuojamas tik iš valstybės biudžeto, institucijoms svarbu aiškiai įsivertinti naudą, realų centralizuotų IT paslaugų poreikį ir galimą ilgalaikį investicijų poveikį.

Kad valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas atneštų planuotą naudą, Valstybės kontrolė rekomenduoja Ekonomikos ir inovacijų ministerijai sukurti veiksmingą IT paslaugų modelį, nuo planavimo ir naudos vertinimo iki finansavimo.

Modelis turėtų garantuoti, kad visos kataloge numatytos ir viešajam sektoriui reikalingos paslaugos būtų teikiamos.

Taip pat Valstybės kontrolė ragina užtikrinti, kad institucijos ne tik naudotųsi šiomis paslaugomis, bet ir gautų iš to realios naudos, nepatirdamos papildomos administracinės naštos.