Valstybės kontrolė: atlyginimų augimas institucijose pernai sulėtėjo

Augimas pernai buvo panašus, kaip ir kituose sektoriuose, pirmadienį pranešė Valstybės kontrolė.
Pirmaisiais Valstybės tarnybos pertvarkos metais (2024 metais) atlyginimų augimo tempas siekė 13 proc. ir buvo spartesnis nei privačiame sektoriuje (9 proc.) bei visame šalies ūkyje (10 proc.).
Per visą pertvarkos laiką viešojo administravimo institucijų darbuotojų algos padidėjo apie 21 proc. – šiek tiek daugiau nei privataus sektoriaus (apie 18 proc.) ir viso šalies ūkio (apie 20 proc.), bet mažiau nei visame viešajame sektoriuje (apie 23 proc.).
„Atlyginimų augimas yra tik viena valstybės tarnybos pertvarkos dalių, o ne galutinis tikslas. Tikslus turėtume vertinti per viešojo administravimo efektyvumo prizmę – ar augant atlyginimams sistema tampa patrauklesnė profesionalams, ar valstybės aparatas veikia lanksčiau ir ar gyventojai gauna kokybiškesnes paslaugas“, – pranešime teigė valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.
Pirmaisiais pertvarkos metais vidutinis darbo užmokestis (VDU) daugiau nei 15 proc. augo 172 valstybės lygmens institucijose, arba 34,7 proc. visų institucijų, o antraisiais – 55 iš 495 institucijų, arba 11,1 proc.
2024 metais teismų institucijose VDU padidėjo 19 proc., o 2025 metais – 3 proc.
Savivaldybių administracijų darbuotojų atlyginimai per dvejus metus augo nuosekliau nei valstybės institucijose, tačiau atlygio atotrūkis tarp savivaldybių nesumažėjo ir liko beveik toks pat. Čia dominuoja didieji miestai bei kurortai – Vilnius ar Neringa, kur VDU perkopė 3,5 tūkst. eurų ribą, tuo metu mažesnių savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ar Šakių, jis nesiekė nė 2 tūkst. eurų.
Pernai didžiausiu atlygio augimu išsiskyrė valstybės politikai ir pareigūnai – 16 proc., o per visą pertvarkos laiką jų pareiginė alga taip pat augo sparčiausiai – 47 proc. Teisėjų grupėje pagrindinis šuolis įvyko pirmaisiais pertvarkos metais, kai pareiginė alga padidėjo 30 proc., o 2025 metais – 2 proc.
Pernai pagal darbo sutartis dirbančių vadovų pareiginė alga augo 13 proc., o tarnautojų vadovų – 8 proc. Pirmaisiais pertvarkos metais abiejų grupių augimas buvo panašus – apie 15 proc.
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