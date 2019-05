Valdžia užsimojo nustatyti parduotuvių darbo ribojimą per šventes

Seimo valdantieji įregistravo galutinį prekybos tinklų darbo per šventės ribojimo variantą.

Siūlymus įstatymu įteisinti draudimą dirbti parduotuvėms per didžiąsias metų šventes pateikė Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė ir Seimo narys Tomas Tomilinas.

Versle pažadas yra svarbiau už parašą. Todėl akivaizdu, kad nelieka kito kelio, kaip tik numatyti įstatyminius ribojimus.

Siūloma nustatyti ribojimą stambiems prekybos tinklams dirbti vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, sekmadienį, krikščionių Velykų dieną, lapkričio 1-ąją, Visų Šventųjų dieną, bei gruodžio 25-ąją, Kalėdų dieną.

Pasak Seimo nario T. Tomilino, per 2018 m. Kalėdas prekybos tinklai laikėsi profsąjungoms ir visuomenei duoto pažado, tačiau per 2019 m. Velykas pažadas buvo sulaužytas, ir dalis prekybos tinklų dirbo, dėl to socialinio dialogo instituto prestižui Lietuvoje iškilo grėsmė, nes laužomas pažadas menkina pasitikėjimą juo.

„Versle pažadas yra svarbiau už parašą. Todėl akivaizdu, kad nelieka kito kelio, kaip tik numatyti įstatyminius ribojimus", – pranešime teigia Seimo narys.

Valdantieji taip pat pritaria Seimo nario Algirdo Butkevičiaus siūlomai formuluotei dėl ribojimo taikymo tik didiesiems prekybos tinklams.