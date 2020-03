V. Sutkus: reikia skubiai skolintis tiek, kiek galima pasiskolinti

„Žmogus be maisto gali gyventi apie mėnesį, be vandens – kelias dienas, o be oro – kelias minutes. Šiandien realiai nežinome, ar pas mus badas, ar sausra, ar oro trūkumas. Visų pirma reikia faktiškai suvokti, su kuo susidūrėme. Jeigu galvojame, kad po mėnesio viskas baigsis ir gyvenimas bus toks, koks buvęs, tai viena istorija. Jei galvojame, kad smukimas truks ilgiau, tai yra kita istorija.

Nagrinėjau užsienio šaltinius, tai prognozuoja, įvairiais duomenimis, 20-25 proc. recesiją. Vieni sako, kad ji tik pusmetį truks, atsigaus iki metų pabaigos, kiti kitaip dėlioja, bet aš tik priminsiu, kad 2009 metų krizės pabaigoje Lietuvoje buvo 15 proc. kritimas ir to pasekmes mes prisimename“, – Eltai teigė V. Sutkus.

Jo teigimu, reikia įvertinti ir tai, kad krizės metu visi galėjo laisvai veikti ir dirbti.

„Dabar negali niekas dirbti ir tuoj negalės niekas bendrauti, nes užkratas krečiasi ir neužtenka izoliuoti tuos, kurie yra atvykę. Bet kas gali būti užkrato nešiotoju, reikia laikyti distanciją vienas nuo kitų visur. Tokiomis sąlygomis verslas veikti iš principo negali, tokiomis sąlygomis XXI amžiaus ekonomika veikti negali, gali veikti nebent XVIII amžiaus ekonomika“, – sakė LVK prezidentas.

V. Sutkaus manymu, šiuo metu reikėtų kuo labiau lokalizuoti virusą, leidžiant dirbti visiems, kurie gali tai daryti, bei valstybei daugiau skolintis.

„Kadangi turime situaciją, kai gali būti bet kas užkrato nešiotojas, tai būtina testuoti. Tuos, kurie yra įtartini ar rizikos grupei priklausantys, testuoti kiek reikia, kad įsitikintume, jog žmogus sveikas, nes, priešingu atveju, žmogų reikia laikyti uždarytą 14 dienų.

Kitas dalykas, reikia skolintis skubiai pinigų tiek, kiek galima pasiskolinti. Turime geriausią istorijoje skolinimosi reitingą, 37 proc. skolą nuo BVP, kai Europoje šalys, tokios kaip Prancūzija, Italija, yra kai kas per 100 proc. perlipęs nuo BVP įsiskolinimą. Mes, kaip valstybė, galime ramiai didinti įsiskolinimą iki 80 proc. nuo BVP ir tuos pinigus skubiai įlieti į ekonomiką“, – Eltai sakė V. Sutkus.

Siekiant sustabdyti koronaviruso plitimą, Lietuvoje iki kovo 30 dienos įvestas karantinas. Šalies piliečiams draudžiama išvykti, uždarytos parduotuvės (išskyrus, maisto ir vaistines) bei kavinės.