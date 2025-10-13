Užimtumo tarnyba skelbia, kokiuose sektoriuose vidutinis atlyginimas augo sparčiausiai

„Ekonomikos plėtra, kvalifikuotos darbo jėgos paklausa ir struktūriniai pokyčiai kai kuriose profesijų grupėse spartino vidutinių darbo pajamų augimą. Visgi stebime, kad ir koks gajus mitas besklandytų, labiausiai darbo užmokestis didėjo ne IT srities darbuotojams, o gydytojams. Tai sietina ir su gydytojų darbo specifika – dažnai jie dirba ne vienoje darbovietėje bei daugiau nei vienu etatu“, – pranešime cituojama Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė.
Anot tarnybos, gydytojų vidutinės darbo pajamos 2019 m. siekė maždaug 2,79 tūkst. eurų per mėnesį, o 2025 m. išaugo dvigubai ir siekia 5,73 tūkst. eurų.
Ši dinamika, anot Užimtumo tarnybos, atskleidžia, kad gydytojų vidutinės darbo pajamos ne tik auga sparčiau nei daugelio kitų profesijų, bet ir pralenkia IT sektoriaus specialistų vidutines darbo pajamas. Vis dėlto, pažymima, jog gydytojai dažnai dirba daugiau nei vienoje darbovietėje ir daugiau nei vienu etatu.
IT sektorius vis dar išsiskiria vienu didžiausių atlyginimų vidurkių Lietuvoje, tačiau jo augimo tempas sulėtėjo. 2019 m. šios srities specialistų vidutinės mėnesinės darbo pajamos siekė daugiau kaip 2,54 tūkst. eurų, o 2025 m. pirmą pusmetį išaugo 68 proc. – iki beveik 4,23 tūkst. eurų.
Vis dėlto metinės vidutinės IT specialistų darbo pajamos rodo, kad jų augimo tempas nuo 2023 m. sulėtėjo. Lyginant 2025 m. pirmojo pusmečio vidutinių darbo pajamų augimo tempą su 2024 m. augimo tempu, jis yra 2,3 proc. punkto mažesnis.
Kaip skelbia Užimtumo tarnyba, per šešerius metus 72 proc. išaugo ir inžinerijos specialistų vidutinės darbo pajamos per mėnesį – nuo 1,79 tūkst. eurų iki 3,09 tūkst. eurų. Vilnius ir Kaunas pirmauja pagal vidutinių darbo pajamų dydį šiame sektoriuje, bet tarp penkių didžiųjų šalies miestų sparčiausiai jis augo Šiauliuose (75 proc.) ir Panevėžyje (73 proc.), kas rodo didėjančią inžinerijos specialistų paklausą regionuose.
Jaunesniųjų inžinerijos specialistų vidutinės mėnesio darbo pajamos nuo 1,52 tūkst. eurų 2019 metais, augo 73 proc. iki 2,62 tūkst. eurų 2025 m. pirmąjį pusmetį. Vilniuje jaunesniųjų inžinerijos specialistų atlyginimai kilo greičiau nei inžinerijos specialistų, nuo 2019 m. 85 proc. Tai, anot tarnybos, gali rodyti didėjančią jaunų specialistų vertę rinkoje.
Naujausi komentarai