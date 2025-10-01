 Olegas Šurajevas atsidūrė ligoninėje

2025-10-01 16:17 kauno.diena.lt inf.

Visuomenininkas ir komikas Olegas Šurajevas antradienį atsidūrė ligoninėje.

Olegas Šurajevas
Olegas Šurajevas / I. Gelūno / BNS nuotr.

„Mane nuvežė į priimamąjį – į infekcinių ligų skyrių. Mano santykis su fizine sveikata – tipinis vyriškas: kol nepradedu gulėti ant grindų ir vaitoti iš skausmo, pas gydytoją nevažiuoju“, – feisbuke savo įrašą pradėjo žinomas vyras.

O. Šurajevas pasakojo, kad prie jo pirėjus medikei ir pradėjus jį apžiūrėti, skausmas staiga dingo.

„Skausmo nebėra, o aš jaučiuosi lyg bandyčiau kažką apgauti dėl nedarbingumo. Kaip mokykloje – kai bandžiau įtikinti mamą, kad sergu vėžiu, jog nereiktų eiti į pamokas“, – pasakojo jis.

Vis dėlto laukiant kraujo tyrimų, komikas vėl pajuto skausmą. 

„Net apsidžiaugiau, sakau: „Pagaliau pradėjo skaudėti kaip namie!“ Žodžiu, gavau kelias lašelines, dar apžiūrėjo – po trijų valandų išėjau iš ligoninės kaip naujas“, – patirtimi dalijosi O. Šurajevas.

Komikas taip pat negailėjo pagyrų Lietuvos medicinai.

„Šiaip Lietuvos medicina yra jėga. Kaip jie taip padaro – nežinau“, – socialiniame tinkle rašė jis ir pridūrė, kad palyginus su JAV, Lietuvoje išėjęs iš ligoninės nebankrutuoji.

O. Šurajevas svarstė patekimo į ligoninę priežastis.

„Matyt, buvo stresas ir bloga mityba (nes neturiu laiko normaliai valgyti – valgyti reikia laiko, o laiko neturiu)“, – prisipažino jis ir dar kartą padėkojo jį gydžiusiems medikams.

