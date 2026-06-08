Užimtumo tarnyba apie pokyčius darbo rinkoje: darbdaviai ieško darbuotojų

Tarnybos duomenimis, birželio 1-ąją šalyje darbo ieškojo 145,4 tūkst. žmonių, kuriems buvo suteiktas bedarbio statusas.
Mažiausias registruotas nedarbas fiksuotas Neringos, Birštono, Joniškio r. ir Kretingos r. savivaldybėse. Daugiausia bedarbių registruota Kalvarijos, Ignalinos r. ir Anykščių r. savivaldybėse.
Tuo metu bendras dirbančių asmenų skaičius išliko stabilus – birželio 1 šalyje dirbo 1,46 mln. žmonių.
„Darbo rinka šalyje išlieka stabili – darbdaviai ir toliau ieško darbuotojų, o registruotas nedarbas mažėja. Tai signalizuoja apie išliekantį darbo rinkos atsparumą ir gyventojų galimybes sugrįžti į užimtumą“, – pranešime cituojama Užimtumo tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė.
Anot Užimtumo tarnybos, pastarąjį mėnesį 4,4 tūkst. darbdavių pateikė 15,6 tūkst. laisvų darbo vietų. Aktyviausiai darbuotojų ieškojo gamybos sektoriaus įmonės, pasiūliusios 3,1 tūkst. laisvų darbo vietų.
Tuo metu didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės pateikė 2,4 tūkst. darbo pasiūlymų, administracinės ir aptarnavimo – 2,3 tūkst., statybos – 1,7 tūkst., apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų – 1,3 tūkst., o transporto ir saugojimo – 1 tūkst.
Tarnybos duomenimis, gegužę įsidarbinusių žmonių skaičius siekė 18,4 tūkst. ir buvo 9,1 proc. mažesnis nei balandį.
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