2025-08-25 11:02
Ligita Gorodničenko (LNK)

Uždaromi kailinių žvėrelių ūkiai kaltina valstybę verslo žlugdymu ir padavė ją į teismą. Uždraudus veiklą, ūkininkams mokama kompensacija. Verslas įsitikinęs, jog ji yra per maža ir vietoje priskaičiuoto milijono iš valstybės prašo daugiau nei šimto milijonų eurų.

Uždraudus kailinių žvėrelių verslą – šokas: ne vienas žmogus nusižudė / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Iki 2027 metų visi kailinių žvėrelių ūkiai privalo išnykti. Užtikrinant gyvūnų gerovę, toks verslas Lietuvoje bus draudžiamas.

„Šokas. Olandijoje ne vienas žmogus nusižudė, kai toks sprendimas buvo priimtas“, – pasakojo akcinės bendrovės „Vilkijos ūkis“ direktorius Česlovas Tallat-Kelpša.

Penkiasdešimt kailinių žvėrelių ūkių, tarp kurių – ir stambiausieji, kreipėsi į teismą. Prašo priskaičiuoti didesnę žalą, nei nurodyta dabar. Vietoje vieno milijono valstybės kompensacijų prašo priteisti 113 milijonų eurų.

„Taikant Anglijos, Danijos ar Olandijos metodiką, žalos dydis galėtų būti ir didesnis nei mūsų įvardintas 113 milijonų eurų“, – pabrėžė advokatas Laurynas Lukošiūnas.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Klausimas šioje byloje yra, kas vis dėlto prisiima atsakomybę už tokius valstybės sprendimus. Ar pati valstybė prisiima atsakomybę, ar tai perkeliama paprastiems žmonėms?“ – svarstė advokatas Vytautas Kaklys.

Pavyzdžiui, audinių ūkis Vilkijoje kasmet į atnaujinimą ar statybas investuodavo po milijoną eurų. Skaičiuoja, kad apie 15 milijonų iš viso. Tačiau jei kreiptųsi kompensacijos, kaip pats vadovas sako, gautų mažiau nei padavėja arbatpinigių.

„Tai būtų penkiasdešimt keli tūkstančiai. Mums per mėnesį reikia daugiau nei 100 tūkst. vien atlyginimams“, – kalbėjo Č. Tallat-Kelpša.

„Įsivaizduokite, kokia yra disproporcija tarp realios žalos ir valstybės nustatytos kompensacijos – tai šimtai kartų“, – pabrėžė V. Kaklys.

Prieš uždraudžiant kailinių žvėrelių verslą, Žemės ūkio ministerija skaičiavo, kad kompensacijoms reikės 57 milijonų eurų. Bet liko tik milijonas.

„60 kartų pati valstybė susimažino tokio sprendimo neigiamos įtakos žalos dydį, nors turėjo visus duomenis, kad žala ženkliai didesnė“, – aiškino L. Lukošiūnas.

Dėl kompensacijų iki šiol kreipėsi tik keturi ūkiai, jiems išmokėta 13 tūkst. eurų. Už audinę pernai ūkiai galėjo gauti po tris eurus, šiemet – po du, kitąmet – tik po eurą už žvėrelį.

Ministerija tikina, kad nustatytų sumų nėra, o į kompensaciją įtraukti ne tik žvėreliai. Svarbu, kad ūkis viską sugebėtų pagrįsti dokumentais.

„Į tai įeina ir statinių, kurie buvo naudojami kailinių žvėrininkystės subjektų nugriovimui, atliekų sutvarkymui, atliekų išvežimui, nebenaudojamos įrangos išvežimui ir sutvarkymui. Jeigu atleisti darbuotojai – tai irgi ministerija kompensuoja tas išmokas“, – sakė Žemės ūkio ministerijos atstovas Marius Masiulis.

Advokatai teismo prašo ekspertizės. Nori kiekvieną ūkį įvertinti individualiai ir taip apskaičiuoti realią žalą, kurią ūkininkai patirs uždarius verslą.

„Viską išsakė, ką norėjo, teismas išklausė. Išliko prašymas dėl teismo ekspertizės skyrimo. Jeigu bus paskirta ekspertizė, savaime suprantama, posėdis neįvyks, nes byla bus stabdoma iki ekspertizės atlikimo“, – pranešė teisėjas Arvydas Martinavičius.

Ūkininkai gina ne vien pinigus – jie atstovauja ir savo darbuotojams. Be darbo liks apie 500 žmonių.

„Tai yra visi vietiniai kaimo gyventojai. Tiek mūsų ūkis, tiek dauguma žvėrininkystės ūkių, kaip taisyklė, yra nuošaliose vietose, kur paprastai sunku rasti darbą“, – akcentavo „Vilkijos ūkis“ direktorius.

Lietuva tapo 20-ąja šalimi Europoje, uždraudusia kailinių žvėrelių verslą. Jis vis dar leidžiamas Rumunijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Graikijoje ir Suomijoje.

Po draudimo gyvūnėlius vėl leidžia auginti danai. Tik Danija ūkininkams išmokėjo daugiau, nei buvo verti jų ūkiai. Estija, Latvija ir Vokietija, uždraudusios verslus, nemokėjo jokių kompensacijų.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

Medo.lt

+370 606 07205

Susidūrus su registracijos anketos gedimais

Rašyti el. Laišką
Jaunimo linija 
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai

+370 800 28888 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–VI 18.00–00.00 val.
Vaikų linija 
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–23.00
Registruotis ir rašyti
Atsako per 24 val.
Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai

+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.

 
Vilties linija 
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–20.00 val.
Rašyti el. laišką
Atsako per 3 darbo dienas
Pagalbos moterims linija 
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Rašyti svetainėje (kiekvieną dieną 17.00–22.00 val.)
Rašyti el. laišką

Atsako per 24 val.

Mamos linija

Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai

Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)

Rašyti el. laišką

Ankstukų pagalbos linija

Nemokama psichologinė pagalba

+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)

Rašyti laišką
Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai

+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)

Rašyti laišką
Atsako per 72 val.
Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"

+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)

Rašyti laišką

Atsako per 72 val.

Tėvų linija

Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai

+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)

Rašyti laišką

Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas

Sidabrinė linija
Emocinė parama senjorams, pagalbą teikia profesionalūs konsultantai, reguliariai bendrauja savanoriai ir kiti senjorai

Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu

 +370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)

Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

Šiame straipsnyje:
kailiniai žvėreliai
ūkininkai
kompensacijos
pagalbos tel

