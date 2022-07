Ukrainiečius priėmusiems gyventojams ir verslui – beveik 3 mln. eurų kompensacijų

Iš apgyvendinusiųjų Ukrainos karo pabėgėlius birželį savivaldybės sulaukė daugiau kaip 1500 prašymų skirti kompensacijas. Liepą jiems bus išmokėta apie 1,5 mln. eurų.

„Deja, bet Rusijos karas prieš Ukrainą tęsiasi. Laikinų būstų poreikis nuo karo pabėgusiems Ukrainos gyventojams yra labai didelis. Dėkojame visiems Lietuvos žmonėms, kurie suteikia gyvenamąją vietą ukrainiečiams, padeda jiems integruotis. Visų mūsų susitelkimas labai svarbus. Kompensacija siekiame paskatinti būstų ar kitų tinkamų gyventi patalpų savininkus suteikti apgyvendinimą ukrainiečiams ir padidinti gyvenimo vietų pasiūlą“, – pranešime sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkai, kurie apgyvendino Ukrainos karo pabėgėlius, nuo balandžio gali teikti prašymus kompensacijoms gauti. Iš viso apgyvendinusiems ukrainiečius jau bus sumokėta beveik 3 mln. eurų kompensacijų.

Daugiausia kompensacijų gavėjų yra Vilniuje – 1236, Klaipėdoje – 706, Kaune – 689, Šiauliuose – 203, Kauno rajone – 200 ir Vilniaus rajone – 199, jiems ir bus išmokėta daugiausiai lėšų.

Kompensacijos dydis už būsto suteikimą panaudos pagrindais ukrainiečiams priklauso nuo to, kiek patalpose apsigyveno asmenų. Už vieną apgyvendintą asmenį iš Ukrainos mokama 150 eurų, už kiekvieną paskesnį, apgyvendintą tame pačiame būste – po 50 eurų per mėnesį. Išmokos dydis nepriklauso nuo to, kurioje Lietuvos vietoje yra būstas, kuriame apgyvendinti ukrainiečiai.

Anot ministerijos, pirmą mėnesį nuo karo pabėgusius ukrainiečius gyventojai ir verslas turėtų priimti neatlygintinai, o kompensacija būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkams mokama nuo antro mėnesio, bet ne daugiau kaip už 6 mėnesius ir neviršijant būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.

Kompensacijoms iš valstybės biudžeto skirta 6,3 mln. eurų. Jomis pasinaudoti gali ne tik gyventojai ir verslas, bet ir nevyriausybinis sektorius – religinės bendruomenės, viešosios įstaigos, asociacijos.

Kompensacijas gali gauti neatlygintinai laikinai priėmę apsigyventi ukrainiečius ne tik būstuose, viešbučių, poilsio, gydymo arba sodų paskirties patalpose, bet ir gyvenimui pritaikytose negyvenamosios paskirties patalpose.