Ūkininkas neprognozuoja didesnio grūdų derliaus: nenoriu gąsdinti, bet klimato išdaigos padarė savo

„Nenorėčiau gąsdinti, bet klimato išdaigos tikrai padarė savo. Išguldė dalį laukų. Tai reiškia, kad tų kviečių kokybė mažės“, – pirmadienį „Žinių radijui“ kalbėjo M. Maciulevičius.

„Buvo liūčių sezonas, kai be galo daug laukų skendo. Yra dalis ūkių, kur melioracijos sistemos nebuvo tokios geros. Ten buvo susidarę ežeriukai. Jų galbūt kartais net nesimatydavo per aukštus augalus ir dalis to derliaus lygiai taip pat sugadinta“, – tvirtino jis.

Be to, ūkininkas atkreipia dėmesį, kad smarkiai išaugus trąšų kainoms, jų naudojimas irgi buvo ribojamas.

„Ne visi suspėjo patręšti pilnai ir tokiomis apimtimis, kokiomis agronomai siūlo, kad gautum didžiausią, optimaliausią derlių“, – aiškino M. Maciulevičius.

Vien liepos 12 dieną visoje Lietuvoje iškritęs gausus kritulių kiekis pasėlių laukuose padarė daugiau nei 7 mln. eurų nuostolių, skelbia tarptautinio pasėlių savidraudos fondo „Vereinigte Hagel“ filialas Lietuvoje.

Vertinant pagal augalų rūšis, labiausiai nukentėjo žieminiai kviečiai (72 tūkst. hektarų) ir vasariniai miežiai (daugiau kaip 10 tūkst. hektarų).

Daugiausiai pažeistų pasėlių atvejų užfiksuota Šiaulių apskrityje – čia gauta apie 500 pranešimų, Marijampolės apskrityje – 360 pažeidimų, Kauno apskrityje – 310 pranešimų ir Panevėžio apskrityje – 160 ūkininkų pranešimų apie pažeistus pasėlių laukus.

Labiausiai nukentėjo rajonų ūkininkų derlius: Joniškio rajone pažeista daugiau kaip 13 tūkst. hektarų pasėlių plotų, Šakių rajone – daugiau kaip 12 tūkst. hektarų, Kėdainių ir Pakruojo rajonuose po daugiau kaip 8,5 tūkst. hektarų, Panevėžio bei Šiaulių rajonuose – po daugiau kaip 6,5 tūkst. hektarų.