Tyrimas: gyventojai nuomonės nekeičia – būstas dar brangs

SEB banko užsakymu balandžio pradžioje atlikta apklausa atskleidė, kad 54 proc. apklaustųjų tikisi, jog būsto kaina per vienus metus padidės, 11 proc. mano, kad būstas pigs, 27 proc. nesitiki pokyčių, o likę 8 proc. neturi nuomonės šiuo klausimu.

Skirtumas tarp prognozuojančiųjų, kad būstas brangs ir pigs, šių metų pradžioje buvo 43 proc., arba 3 proc. mažesnis negu 2018 metų pabaigoje, bet 2 proc. didesnis negu prieš metus, skelbia SEB bankas.

Kaip parodė tyrimas, Vilniaus regione laukiančiųjų kainos augimo per ketvirtį sumažėjo nuo 65 iki 59 proc. ir padaugėjo manančiųjų, kad kaina per metus nesikeis. Visgi apklaustųjų, kurie galvoja, kad būstas brangs, dalis per metus išliko nepakitusi (58 proc. apklaustųjų 2018 metų pradžioje sakė, kad būstas brangs).

Didesni pokyčiai vyksta Kauno regione, kur vis daugiau gyventojų tikisi, kad būstas Lietuvoje brangs. Šių metų pradžioje jau 57 proc. apklaustųjų teigė, kad būsto kaina per artimiausius dvylika mėnesių didės, ir tik 11 proc. manė, kad būstas pigs. Prieš metus brangesnio būsto laukė 49 proc., o pigesnio - 20 proc. apklaustųjų. Tai dar vienas įrodymas, kad ir Kaune ekonominė padėtis ir gyventojų nuotaikos sparčiai gerėja.

Nekilnojamojo turto agentūros „Ober-Haus“ duomenimis, balandį vidutinė buto kaina Vilniuje buvo 4,4 proc., Kaune 5,1 proc. didesnė negu prieš metus. Dar sparčiau vidutinė parduoto buto kaina augo mažesniuose Lietuvos miestuose.

SEB banko teigimu, įspūdingiau negu kainos šių metų pradžioje didėjo būsto sandorių skaičius. Nekilnojamojo turto grupės „Inreal“ duomenimis, Vilniuje pirminėje butų rinkoje per pirmus keturis šių metų mėnesius parduota ir rezervuota beveik 70 proc., Kaune - 55 proc., o Klaipėdoje - 20 proc. daugiau butų negu prieš metus.

SEB bankas prognozuoja, kad Lietuvoje dar kelis mėnesius pirminė būsto rinka veikiausiai bus aktyvi, tačiau metinis sandorių pokytis jau ims mažėti. Nors pagrindiniai būsto įperkamumo indeksai nerodo būsto rinkos perkaitimo, toks spartus būsto sandorių skaičiaus padidėjimas kelia nerimą, nes jis skatina nepagrįstus ir nekilnojamojo turto vystymo įmonių, ir pačių gyventojų lūkesčius.

Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą šių metų balandį SEB banko užsakymu atliko rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovė „Baltijos tyrimai“. Iš viso buvo apklausta 974 15-74 metų gyventojai 118-oje šalies vietovių.