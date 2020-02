Tyrimas: fiksuojami rekordiniai degalų kainų skirtumai

Žaliavinės naftos rinka

Pagrindinis veiksnys, veikiantis žaliavinės naftos kainas – tai pranešimai apie užsikrėtusiųjų naujuoju koronavirusu skaičiaus augimą Kinijoje. Koronavirusas iš tikrųjų kėsinasi į pasaulio ekonomiką: Kinijoje stabdomas kai kurių gamyklų darbas, įmonėms Europoje vėluoja produkcijos pristatymas, stringa eksportuojančių į Kiniją kompanijų darbas, dauguma oro linijų bendrovių nutraukia susisiekimą su Kinija, atšaukiamos tarptautinės parodos ir konferencijos. Visame pasaulyje šiai dienai aktualiausia ekonomistų debatų tema – ar koronavirusas gali būti naujos krizės šauklys? Kokią įtaką koronavirusas turės Europai ir Lietuvai netrukus pradėsime justi vis aštriau.

Svarbūs faktai:

– koronaviruso epidemijos aukų skaičius Kinijoje pasiekė 1893, užsikrėtusiųjų – virš 72300;

– Jungtinių Tautų statistikos skyriaus paskelbtais duomenimis 2018 m. Kinijos gamyba sudarė 28 procentus pasaulinės produkcijos gamybos;

– JAV importas iš Kinijos – 452 milijardai dolerių;

– JAV eksportas į Kiniją – 107 milijardai dolerių.

Dyzelinio vidutinė kaina Lietuvos degalinėse su PVM ir akcizu.

Šių įvykių fone naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OPEC) šalys ir jų partneriai – vadinamoji OPEC+ grupė – netrukus imsis veiksmų ir papildomai apkarpys „juodojo aukso“ gavybą. Vasarį posėdžiavęs OPEC+ techninis komitetas grupės nariams rekomendavo sumažinti naftos gavybą dar 600 tūkst. barelių per dieną, kad būtų galima likviduoti koronaviruso protrūkio Kinijoje padarinius. Tokius ketinimus planuojama patvirtinti OPEC+ šalių ministrų susitikime šių metų kovą. „Sanford C. Bernstein & Co“ analitikų nuomone, tam, kad rinkoje būtų atkurta paklausos ir pasiūlos pusiausvyra, gavybą užtektų sumažinti 500 tūkst. barelių per dieną.

Žaliavinės naftos kainos, 2019 metų bėgyje užkopusios iki 67 eurų už barelį aukštumų (2019 04 24), gruodį svyravo iki 55-61 eurų už barelį lygyje, jau 2020 metų vasarį nukrito iki 49-53 eurų už barelį. „Brent“ naftos kainos kritimas tarp kainų fiksavimo tarpų sudaro 8,15 proc. 2020 metų sausio 14 dieną 57,64 eurų už barelį, 2020 metų vasario 14 dieną 52,94 eurų už barelį.

Didmeninės degalų kainos Lietuvoje

Didmeninės degalų kainos Lietuvoje į globalius žaliavinės naftos kainų pokyčius reaguoja pavėluotai. Didmeninė A95 benzino kaina vienkartiniams sandoriams bendrovėje „Orlen Lietuva“ krito 3,5 proc. iki 1,077 euro už litrą, palyginus su sausio mėnesiu (2020 sausio 14 d. 1,116 euro už litrą), o didmeninė dyzelinio kuro kaina vienkartiniams sandoriams krito iki 0,981 euro už 1 litrą dyzelino, kas sudaro – 5,9 proc. (2020 sausio 14 d. 1,039 euro už litrą).

A95 benzino vidutinė kaina Lietuvos degalinėse su PVM ir akcizu.

Vidutinės degalų kainos Lietuvos degalinėse

Vasario mėnesį vidutinės degalų kainos Lietuvos degalinėse keitėsi dar mažiau nei didmeninės degalų kainos. Galimai, „Pricer.lt“ komandai sumažinus degalų kainų tyrimų komunikacijos intensyvumą, didžiųjų degalinių tinklų vadovybė atsipalaidavo ir pradėjo įgyvendinti pelno maksimizavimo ketinimus. Norime patikinti visus degalų rinkos dalyvius – degalų kainų tendecijos stebimos ir ateityje bus stebimos reguliariai.

„Pricer.lt“ vasario mėnesį atliekamas degalų kainų tyrimas parodė, kad vidutiniškai 1 litras A95 benzino vairuotojams per paskutinį mėnesį sumažėjo 3,2 proc. (2020 metų vasario 14 d. 1,205 euro už litrą / 2020 metų sausio 14 d. 1,245 euro už litrą), o 1 litras dyzelinio kuro pigo – 4,5 proc. (2020 metų vasario 14 d. 1,131 euro už litrą / 2020 metų sausio 14 d. 1,185 euro už litrą).

„Pricer.lt“ vasario mėnesio pigiausių degalų reitingai

Vasario mėnesio „Pricer.lt“ degalų kainų analizė rodo, kad tyrimo dieną pigiausias A95 benzinas Vilniuje ir Kaune buvo degalinėje „Jozita“ – 1,12 euro. Brangiausias A95 benzinas buvo parduodamas degalinėje „Circle K“ – 1,276 euro. Skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios A95 benzino kainų – 15,6 centų litrui arba 13,9 proc.