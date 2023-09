Turto bankas: pokyčiai jau duoda grąžą valstybei

Per kelerius metus diegiamos efektyvesnio valstybės turto valdymo ir priežiūros priemonės jau duoda rezultatų: modernizuoti dešimtys pastatų, mažėja valstybės tarnautojams skirtų nenaudingų ir neefektyviai naudojamų plotų, šuoliais auga klientų pasitikėjimas ir pačios įstaigos komandos motyvacija, įsitraukimas į pažangius pokyčius. Kaip to pavyko pasiekti vos per ketverius metus ir kokie ateities darbai numatyti Turto banke, kalbėjomės su šios įstaigos generaliniu direktoriumi Mindaugu Sinkevičiumi.