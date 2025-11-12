Trys nauji būdai, kaip apsaugoti savo santaupas nuo sukčių

– Sukčiai kasdien apgaudinėja žmones, tai jau nieko nestebina. Bet kodėl sukčiai kasdien gauna sumas, kurios, dirbančio žmogaus akimis, yra uždirbamos ne per mėnesį ir ne per kelis – aš kalbu apie keliolika arba keliasdešimt tūkstančių?
– Iš tikrųjų čia praėjusios savaitės naujienos: vienas senjoras pervedė 19 tūkst., kitas – 16 tūkst. Galime manyti, kad tai yra visos to žmogaus santaupos, kurios kažkodėl guli tiesiog sąskaitoje, jos nėra nei indėlyje, nei kažkur kitur. Tai atidavus sukčiams prieigą prie banko sąskaitos, tie pinigai dingsta.
– Siūlote trijų punktų planą, kaip įveikti sukčius. Pirmas – susitarti šeimoje dėl raktinio žodžio, kurį žinotų visi. Ką tai duotų ir kaip tai veikia šeimoje?
– Pavyzdžiui, neseniai su dukra susirašinėjome žinutėmis, aš kažko jos paklausiau, ir ji sako: „Mama, ar čia tikrai tu?“ Aš sakau: „Taip, aš.“ Tada ji klausia: „O tai kada tu ten išvyksti į kelionę? Penktadienį?“ Aš sakau: „Ne, ketvirtadienį.“ Sako: „Aš norėjau taip patikrinti tave.“ Tai būna, jeigu kažkas skambina ir sako „patekau į bėdą, reikia pinigų, perveskite“, žmonės, net jeigu neturi vaikų, gali patikėti ir pervesti pinigus. Todėl turėti raktinį žodį, susitarimą šeimoje – jeigu kyla net menkas įtarimas, tiesiog paklausti „koks raktinis žodis?“ ir jeigu jo nepasako, aišku, kad bendrauji ne su tuo žmogumi, su kuriuo manai, kad bendrauji.
– Atidaryti papildomą sąskaitą banke, pririštą prie kortelės, ir perkelti ten santaupas. Tačiau net iš banko žmonės, patikėję sukčiais ir nuvykę į klientų aptarnavimo centrą, gali pervesti sumas. Kiek tai yra papildomas saugiklis?
– Vėlgi, jeigu, pavyzdžiui, kažkas pavogė jūsų kortelės duomenis, ką gali padaryti sukčius? Jis gali pasinaudoti tik tais pinigais, kurie yra kortelės sąskaitoje. Todėl bent jau tas pervedimas – jeigu kažkas pavogė kortelės duomenis, arba kažkam juos padiktavote, arba kažkas pamatė įvedant PIN bankomate – ir po to paėmė pinigus iš sąskaitos, tai tokiu atveju rizikuotumėte netekti tik tų pinigų, kurie yra kortelėje. Kaip mano asmeninis pavyzdys: mano kortelėje nebūna tūkstančių. Pas mane yra galbūt keli šimtai, kuriuos naudoju kasdieniams atsiskaitymams. Visa kita keliauja į atskirą sąskaitą, ir ten dedu arba indėlį, arba investuoju. Taip aš apsaugau savo pinigus nuo to, kad, gavus kortelės duomenis, būtų išimtos visos santaupos, kurios yra sąskaitoje.
– Perkelkite vyresnio amžiaus artimųjų santaupas bent į indėlį vienam mėnesiui, pusei metų ar metams, arba nusipirkite gynybinių obligacijų. Kuo tai gali padėti?
– Įsivaizduokite situaciją: skambina sukčius, prašo duomenų, žmogus streso arba psichologinio pažeidžiamumo būsenoj tiesiog pasiduoda ir padiktuoja PIN kodą ar kitus duomenis. Bet jeigu tie pinigai yra indėlyje arba gynybos obligacijose, žmogui nebus taip paprasta greitai nutraukti indėlio sutartį ar parduoti obligacijas. Tai reiškia, kad jeigu žmogus padiktavo duomenis ir po valandos supranta, jog tai buvo sukčiai, jis vis tiek galės paskambinti bankui, užblokuoti sąskaitą ir panašiai – bent jau tie pinigai, esantys indėlyje arba obligacijose, nebus taip lengvai pasiekiami sukčiams.
