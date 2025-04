Trumpo sukelta sumaištis Lietuvai gali būti naudinga?

Europoje „Brent“ rūšies naftos ateities sandoriai atpigo 3,8 proc. iki 63,10 dolerio už barelį, o WTI naftos ateities sandoriai smuktelėjo 4,1 proc. iki 59,47 dolerio.

Esamą situaciją feisbuke pirmadienį pakomentavo SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas.

„Brent“ naftos kaina šiandien – 63 JAV doleriai už barelį. Maždaug 10 JAV dolerių mažesnė negu prieš savaitę ir kukliausia nuo 2021 m. balandžio. Ir tai nėra susiję vien tik su dėl D. Trumpo paskelbtų tarifų grėsme pasaulio ekonomikai.

Praėjusią savaitę „OPEC+“ eilinio susirinkimo metu rinką šokiravo žinia, kad nuo gegužės kartelis naftos gavybą didina ne kaip anksčiau buvo sutarta 0,14 mln., o 0,41 mln. barelių per dieną.

Saudo Arabija dažnai vadinama naftos rinkos centriniu banku. Ir tuo rinkos dalyviu, kuris dažniausiai išlaiko šaltą protą. Bet ne visada. Gal pamenate 2014 ir 2020 m. naftos kainos nuosmukį, kai sklendės buvo atsuktos ir rinka užtvindyta nafta.

Šįkart, panašu, nervai nebeatlaikė dėl to, kad kai kurios šalys nesilaiko savo susitarimų neišgauti naftos daugiau negu sutarta (pvz., Kazachstanas išgauna 1,8 mln. barelių, kai kvota 1,5 mln. barelių)“, – dėstė ekspertas.

Pasak ekonomisto, patirtis rodo, kad OPEC+ vis vien vėliau tenka grįžti prie kooperacijos, nes pigi nafta skauda pačioms OPEC+ šalims. Viena iš jų – Rusija ir jai pigi nafta taip pat labai nepatinka.

„Gal Saudo Arabijos ir kitos OPEC+ šalys nori įtikti D. Trumpui ir tai yra pagrindinis motyvas didinti gavybą? Galbūt, bet asmeniškai nemanau.

Dabartinė naftos kaina turėtų labai nepatikti ir JAV naftos išgavėjams. „WTI“ naftos kaina šiandien jau 59 JAV doleriai už barelį ir jau yra toje zonoje, kai naftos išgavėjams JAV skauda.

Tai vienas iš svarių veiksnių, kuris gali vis labiau skatinti JAV verslą spausti D. Trumpą baigti savo žaidimus su tarifais, nes ir šitai industrijai gresia nemalonumai.

Ar nafta dar gali daug pigti? Istorija rodo, politiniai sprendimai gali nuvesti kainą giliai žemyn. Bet OPEC+ ir JAV naftos gavėjų interesai irgi aiškūs – per pigi nafta nėra tai, ko jie nori. Be to, JAV sankcijos Venesuelai ir Iranui bei JAV galimi smūgiai Iranui irgi negali būti nuvertinami, ir gali padėti naftos kainai atšokti.

Beje, atpigo ir gamtinių dujų kaina pastarosiomis dienomis (nuo 41 EUR/MWh iki 35 EUR/MWh šiandien). Tokie energetinių išteklių kainų pokyčiai (jeigu kainos neatšoks) pradės mažinti infliaciją ir Lietuvoje“, – aiškino T. Povilauskas.

Kaip skelbė ELTA, abu kontraktai praėjusią savaitę smuko daugiau kaip 10 proc. ir pasiekė žemiausią lygį nuo 2021 m. balandžio mėnesio. Tai įvyko po to, kai Kinija – didžiausia pasaulyje naftos importuotoja – pranešė nuo šių metų balandžio 10 d. pradėsianti taikyti 34 proc. tarifus visam JAV importui. Savo sprendimą Pekinas įvardijo kaip būtiną atsaką į tai, ką jis pavadino „tipiška vienašališka D. Trumpo administracijos patyčių praktika“.

Europos Sąjunga šią savaitę turėtų pasekti kinų pavyzdžiu.

„Mes vis dar bandome įvertinti paskelbtų priemonių makroekonomines pasekmes, tačiau akivaizdu, kad jos kelia reikšmingą riziką pasaulinėms perspektyvoms vangaus augimo kontekste“, – teigiama Tarptautinio valiutos fondo pareiškime.

Naftos nuotaikas taip pat paveikė tai, kad OPEC+ paspartino naftos gavybą, o Saudo Arabija agresyviausiai per daugiau nei dvejus metus numušė savo etaloninės naftos kainą.