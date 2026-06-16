Trišalė taryba svarstys MMA dydį 2027 metams

Balandžio pabaigoje Lietuvos banko (LB) Trišalėje taryboje pristatytu vertinimu, remiantis taryboje sutarta formule, minimali alga nuosaikiu scenarijumi turėtų augti 6,4 proc. – 73,6 euro „į rankas“, spartesniu – 12 proc. – 138,1 euro „į rankas“.
„Planuojame išklausyti darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijų, esančių Trišalėje taryboje, nuomonę, taip įsivertinti, ar pavyko jiems dvišališkai pasiekti susitarimą“, – Eltai nurodė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).
„Bet kuriuo atveju sprendimas dėl MMA dydžio bus priimtas Trišalėje taryboje rytoj, atsižvelgus, kad Trišalė taryba savo išvadą dėl MMA Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikia kiekvienais metais iki birželio 15 dienos, ir įvertinus tai, kad birželio pabaigoje šios kadencijos Trišalė taryba baigia savo 4 metų kadenciją ir nuo šių metų liepos bus naujos kadencijos Trišalė taryba“, – komentavo ministerija.
Pagal įtvirtintą formulę, MMA apskaičiuojama vertinant praėjusių metų vidutinį darbo užmokestį (VDU) be priedų, priemokų ir premijų, pridedant einamųjų ir ateinančių metų VDU prognozę.
MMA ir VDU santykis turi siekti nuo 45 iki 50 proc. ir atitikti ketvirtadalio didžiausią vidutinio darbo užmokesčio (VDU) ir MMA santykį turinčių Europos Sąjungos (ES) valstybių narių vidurkį, nustatomą pagal paskutinių trejų metų duomenis.
Šiemet MMA siekia 1153 eurus „ant popieriaus“ – išaugo 11,1 proc., tam valstybės biudžete skirta 37,3 mln. eurų.
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