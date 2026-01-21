 „Swedbank“ gerina šių metų Lietuvos BVP augimo prognozę

„Swedbank" gerina šių metų Lietuvos BVP augimo prognozę

2026-01-21 10:43
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Bankas „Swedbank“ gerina šių metų Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo prognozę ir mano, kad šalies ekonomika augs 3,5 procento.

„Swedbank“ gerina šių metų Lietuvos BVP augimo prognozę / Freepik.com nuotr.

Pernai lapkritį bankas prognozavo, kad augimas sieks 3,2 procento.

Prognozuojama, kad BVP augimas 2027 metais sieks 2,5 proc., arba 0,2 punkto daugiau nei manyta lapkritį.

„Vertindami ir gerėjančias euro zonos augimo perspektyvas, ir kitus vidaus ekonomikos veiksnius, padidinome Lietuvos BVP augimo prognozę“, – ekonomikos prognozių pristatyme antradienį teigė banko ekonomistas Nerijus Mačiulis.

Visgi jis pastebėjo, kad infliacija Lietuvoje bus didžiausia regione – bankas prognozuoja, kad vidutinė metinė infliacija šiemet sieks 3,5 proc. (0,2 punkto daugiau nei ankstesnė prognozė), o 2027 metais – 3 proc. (tiek pat).

