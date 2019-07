Šviežių bulvių derliaus paklausa – rekordinė: ką rekomenduojama pasigaminti?

Ankstyvas ir gausus šviežių bulvių derlius šįmet sulaukia kaip niekada didelio pirkėjų susidomėjimo. Vien „Maximos“ prekybos tinkle šviežių bulvių per šiuos metus parduota net triskart daugiau nei pernai, o birželio mėnesį jos užėmė pirmą vietą tarp visų šviežių daržovių.

„Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė pastebi, kad pirkėjai visuomet mieliau renkasi šviežias daržoves ir laukia jų sezono pradžios – ne išimtis ir bulvės, kurių derliaus jau tapo įprasta laukti pavasario pabaigoje. Šviežių bulvių paklausa Lietuvoje išauga gegužės mėnesį, o birželį ir liepą šių gumbiavaisių pardavimai tradiciškai būna didžiausi.

„Nors pirmosios šviežios bulvės parduotuvėse pasirodo tik pavasarį, iki šių metų birželio vidurio jų Lietuvoje jau parduota daugiau nei du milijonus kilogramų. Lyginant su praeitais metais, šviežių bulvių pardavimai išaugo daugiau nei tris kartus – ši tendencija indikuoja, kad lietuviai vis noriau renkasi šviežias, kuo natūralesnes daržoves, šitaip rūpindamiesi perkamų produktų šviežumu, gaminamų patiekalų skanumu“, – sako V. Drulienė.

Išties, nors bulvės ir jų patiekalai dažnai yra siejami su nesveiku, riebiu maistu, šis įsitikinimas nėra teisingas. Anot „Maximos“ maisto gamybos eksperto Aido Polenino, šviežios, tinkamai pagamintos bulvės yra sveikintina lietuvių maisto raciono dalis.

Bulvės turi daugelį žmogui svarbių medžiagų: angliavandenių, baltymų, celiuliozės, karotino, mineralinių medžiagų, vitaminų B1, B2, B6, C, D ,E, K, nėra labai kaloringos. Be to, jos gali veikti kaip puikus antioksidantas, žeminti kraujospūdį, pagerinti nervų sistemos darbą, virškinimą, imuniteto veiklą.

„Lietuviams bulvės yra tarsi antroji duona. Ir nors bulviniams patiekalams dažnai priskiriamas kaloringumas, iš tiesų riebalų kiekis atsiranda nuo pridėtinių produktų – lietuviai pamėgę bulves valgyti su grietine, sviestu ar keptas aliejuje. Visgi išraiškingo skonio bulves ir jų patiekalus galima paruošti tiesiog pasirinkus tinkamus žalumynus ir kitus priedus“, – teigia A. Poleninas.

Maisto gamybos ekspertas dalinasi keliais patarimais, kaip teisingai išsirinkti ir apdoroti bulves:

Rinkdamiesi bulves, venkite gumbavaisių su žaliomis dėmėmis ir ūgliais – juose gali būti žmogui kenksmingų medžiagų;

Šviežias bulves bus lengviau valyti, jei jas 10–15 minučių palaikysite šaltame sūriame vandenyje;

Jei norite išvengti spalvos pasikeitimų, neleiskite nuluptoms ir supjaustytoms bulvėms ilgai stovėti. Jei supjaustytų bulvių iškart gaminti negalite, palikite jas šaltame vandenyje su trupučiu citrinos sulčių;

Prieš kepant bulves, patartina jas nusausinti. Keptas bulves pagardinti druska reikia tik po to, kai jos jau iškepa;

Bulves verdant vandens turi būti 1–2 cm virš bulvių. O kad bulvės nesukristų, 10–15 minučių prieš joms išverdant nupilkite vandenį ir baikite virti garuose.

Pabodo vis tos pačios virtos ar keptos bulvės? Siūlome išbandyti keletą paprastų bulvinių patiekalų receptų:

Orkaitėje keptos bulvės su įdaru

Nuo seno lietuviai gamindavo įdarytas bulves, vadinamąjį – kąsnį. Pragręždavo specialiu įrankiu išvirtą bulvę ir pripildydavo ją varške ir česnaku. „Vietoj varškės, pagal skonį, galima rinktis mėsą – kiaulieną arba jautieną. Jei neturite mėsos, keptoje bulvėje padarykite įpjovą ir įdėkite į ją vadinamojo žaliojo sviesto gabalėlį su žalumynais – krapais, petražolėmis, paprikomis, svogūnais ar česnakais. Jam ištirpus, bulvė taps sultinga ir aromatinga“, – receptu dalinasi maisto gamybos ekspertas.

Keptos bulvės aitriame pomidorų padaže

Orkaitėje kepamas nuluptas bulves supjaustykite išilgai per pusę, apvoliokite aliejuje perpus išmaišytame su aitriu pomidorų padažu, pagardintu druska, maltais juodaisiais pipirais. Sudėliokite ant aliejumi pateptos skardos ir kepkite 200°C temperatūroje, kol bulvės suminkštės. „Jeigu bulves pasigaminote per aštriai, valgykite jas su pieno produktais – kastiniu, grietine, natūraliu jogurtu su žalumynais. Pieno produktai puikiai numalšina aštrumą ir aitrumą“, – patarimu dalinasi A. Poleninas.